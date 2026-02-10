Sebastian Vettel va alle Olimpiadi con la Ferrari nel cuore: un dettaglio non passa inosservato

Sebastian Vettel si è presentato alle Olimpiadi in veste di spettatore. L’ex pilota tedesco ha colpito per l’immagine scelta per il pass olimpico, la Ferrari è sempre nel suo cuore.

La Ferrari è sempre, come un diamante, ma anche di più per chi ha modo di guidarla in Formula 1. Sebastian Vettel ha lasciato il suo mondo da qualche anno, ma non dimentica l'amore per la Rossa, che ha mostrato in modo intelligente, delicato andando a seguire dal vivo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Un piccolo particolare è risultato bello lampante, non era messo in evidenza, ma chi ama il Cavallino lo ha subito notato.

Vettel e il pass griffato Ferrari alle Olimpiadi

Tante stelle sono in Italia per seguire i Giochi Olimpici Invernali. Si è visto Novak Djokovic nei giorni scorsi, ed ha fatto capolino all'Olympia delle Tofane il quattro volte campione del mondo di Formula 1. Riconosciuto dai più, Seb è stato oggetto di richieste di foto e autografi. Una fotografia sbucata sui social non è passata inosservata. Esattamente quella con Elena Curtoni, sciatrice italiana esclusa all'ultimo dalla combinata. Entrambi sorridenti. Notando bene, guardando nel dettaglio, si vede il pass di Vettel, che ha scelto come foto una sua immagine d'epoca, una sua foto con la maglia rossa della Ferrari. Sui social è stato un tripudio per il tedesco, che ha sorpreso con questo pass che lo immortala di rosso vestito.

Sei stagioni e 14 GP vinti con la Ferrari

Sebastian Vettel è uno dei sei piloti ad aver vinto almeno quattro titoli Mondiali in Formula 1, è in buona compagnia. Come lui Prost e Verstappen. Dopo i quattro campionati vinti con la Red Bull è passato alla Ferrari nel 2015. Per sei stagioni è stato l'alfiere della Rossa di Maranello. L'Italia ce l'aveva già nel cuore, ma poi è rimasto folgorato dal calore dei tifosi, tanto a Monza quanto a Maranello. Provò a sfidare Hamilton, per larghi tratti fece sognare anche il colpo grosso, ma poi alla fine si dovette ‘accontentare' di due secondi posti (2017 e 2018) e di ben 14 vittorie con la Ferrari.