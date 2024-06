Sainz spiega la dieta spietata dei piloti di Formula 1: “Tre chili valgono sei secondi in gara”

video suggerito

Per essere un pilota competitivo in Formula 1 non basta il lavoro in pista, ma è fondamentale anche la preparazione fisica e il controllo del peso, che può fare la differenza fra vincere o perdere una gara. Carlos Sainz, ospite della trasmissione spagnola El Horminguero, ha raccontato il rigido regime alimentare al quale si deve sottoporre e lo stress al quale è sottoposto il suo corpo durante le gare.

L'importanza del peso per i piloti di Formula 1

Sainz ha raccontato come sia molto importante tenere sotto controllo il proprio peso. "Devo stare in un peso limite di 80 chili compreso di tuta, casco e tutto il resto, quindi io peso circa 72 chili. Se con tuta, casco e tutto quanto pesassi 77 chili invece che 80, avremmo tre chili in più da poter distribuire sull'auto come vogliamo". il pilota della Ferrari ha evidenziato anche come pochi chili possano fare la differenza tra vincere o perdere una gara. "Tre chili in un giro valgono un decimo di secondo al giro. In qualifica può voler dire una o due posizioni. E in una gara di 60 giri sono sei secondi alla fine della gara. Rinuncio alla vita per sei secondi".

Sul suo rapporto con il cibo, Sainz ha spiegato come sia amante di "Hamburger, pizza e pasta, in quest'ordine. Quindi cerco di mangiare un solo hamburger alla settimana", ma alla domanda del conduttore se ci riuscisse, il ferrarista ha risposto ridendo che "Questo non lo dirò. Ieri sono uscito con gli amici e siamo andati in un posto dove fanno hamburger, e ne ho mangiati due e mezzo, ma ho fatto 100 chilometri in bici e mangiato poco per poter mangiare più hamburger, perché so che non potrò mangiarne di simili per le prossime tre settimane".

Le dimensioni importanti del collo di Carlos Sainz

La parte più sottoposta a stress per tutti i piloti di Formula 1 è il collo, che finisce inevitabilmente per assumere dimensioni superiori alla norma. "I miei amici dicono che ho il collo più grande della testa" ha raccontato divertito Sainz, che ha spiegato il motivo per il quale questa parte del corpo sia sottoposta a uno stress così forte. "Siamo praticamente legati per intero all'auto e il collo è l'unica parte libera. Quindi riceve tutte le forze g ed è la parte che si rinforza di più negli anni. Vuoi mantenere in forma il collo, ma è molto difficile perché è un muscolo molto complicato da allenare".