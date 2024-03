Sainz fa sognare la Ferrari nelle FP3 del GP del Bahrain: è lui il più veloce, poi Alonso e Verstappen Risultati e classifica dei tempi delle prove libere 3 del GP Bahrain della F1 2024: la Ferrari chiude in testa con Carlos Sainz mentre Charles Leclerc è 4° preceduto anche da Alonso e Verstappen. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Carlos Sainz è stato il pilota più veloce nel corso della terza e ultima sessione di prove libere del GP del Bahrain che apre il Mondiale di Formula 1 2024. Il pilota della Ferrari con il suo ultimo giro lanciato nel finale di sessione è riuscito a piazzare un 1:30.824 che gli ha permesso di chiudere queste FP3 in testa alla classifica dei tempi.

Alle sue spalle il connazionale dell'Aston Martin Fernando Alonso che ha preceduto il campione del mondo in carica Max Verstappen (unico, insieme al compagno di squadra in Red Bull Sergio Perez, a fare una simulazione di passo gara con gomme hard) e l'altro alfiere della scuderia di Maranello Charles Leclerc che ha mostrato qualche problema in più rispetto a Sainz nel trovare il giusto setup per la sua monoposto in vista delle qualifiche.

Ciò che emerge da questa terza e ultima sessione di prove libere è che il livello delle monoposto dei top team della Formula 1 2024, almeno per quel che riguarda le prestazioni sul giro secco, si è livellato rispetto alla passata stagione con ben 10 piloti racchiusi in mezzo secondo al termine della simulazione di qualifica di queste FP3 sul circuito di Sakhir.

Risultati e classifica dei tempi delle FP3 del GP Bahrain della F1 2024

Carlos SAINZ (Ferrari) 1:30.824 Fernando ALONSO (Aston Martin) +0.141 Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) +0.238 Charles LECLERC (Ferrari) +0.270 Lando NORRIS (McLaren) +0.294 George RUSSELL (Mercedes) +0.366 Oscar PIASTRI (McLaren) +0.386 Sergio PEREZ (Red Bull Racing) +0.424 Nico HULKENBERG (Haas F1 Team) +0.454 Lance STROLL (Aston Martin) +0.572 Daniel RICCIARDO (Racing Bulls) +0.625 Lewis HAMILTON (Mercedes) +0.628 Yuki TSUNODA (Racing Bulls) +0.807 Kevin MAGNUSSEN (Haas F1 Team) +0.847 Alexander ALBON (Williams)+1.141 Guanyu ZHOU (Kick Sauber) +1.176 Valtteri BOTTAS (Kick Sauber) +1.272 Esteban OCON (Alpine) +1.300 Logan SARGEANT (Williams) +1.301 Pierre GASLY (Alpine) +1.558

