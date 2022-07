Sainz e Leclerc davanti nelle Libere 2 del Gran Premio d’Austria 2022, Verstappen va fortissimo Nelle Libere 2 del Gran Premio d’Austria 2022 Sainz e Leclerc si piazzano davanti a tutti ma l’uomo da battere per la pole è Verstappen che a Spielberg va molto forte.

A cura di Vito Lamorte

Il secondo e ultimo turno di Prove Libere del Gran Premio d'Austria 2022 vede le monoposto di Carlos Sainz e Charles Leclerc davanti a tutti in attesa della Sprint Race, che definirà la griglia di partenza della gara della domenica. Alle spalle delle due Ferrari c'è Max Verstappen, che si è preso la pole nelle Qualifiche di ieri e ha dimostrato anche oggi di andare fortissimo a Spielberg. La Rossa torna davanti a tutti ma i dati importanti in questa sessione sono sul passo gara, non a livello di velocità.

Per quanto visto al Red Bull Ring fino ad ora si può dire che Red Bull e Ferrari si equivalgono in molti settori, con un leggero vantaggio a favore dei campioni in carica: i due team hanno lavorato per valutare le gomme e il loro degrado in vista della Sprint Race e della gara.

I dilemma è questo a poche ore dalla Sprint Race: gomma gialla o rossa? Sainz e Leclerc hanno utilizzato la rossa e la sensazione è quella di vedere le due Ferrari con questo pneumatico nella Sprint e con la gialla in gara. Verstappen,ha utilizzato la gialla e ha dimostrato di essere davvero performante. Mercedes in difficoltà rispetto a Silverstone: entrambe le monoposto sono scese in pista con ritardo rispetto al via dopo l'incidente di Hamilton e Russell nelle qualifiche.

Da sottolineare le prestazioni delle due Alpine di Fernando Alonso e Esteban Ocon, che hanno chiuso in quarta e quinta posizione, davanti a Sergio Perez. A chiudere la top ten George Russell, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton e Lando Norris.

Gran Premio d'Austria 2022, la classifica finale delle Libere 2

1 C. Sainz (Ferrari) 1'08″610

2 C. Leclerc (Ferrari) 1'08″660

3 M. Verstappen (Red Bull) 1'08″778

4 F. Alonso (Alpine) 1'08″832

5 E. Ocon (Alpine) 1'08″848

6 S. Perez (Red Bull) 1'09″179

7 G. Russell (Mercedes) 1'09″240

8 V. Bottas (Alfa Romeo) 1'09″251

9 L. Hamilton (Mercedes) 1'09″350

10 L. Norris (McLaren) 1'09″519

11 L. Stroll (Aston Martin) 1'09″525

12 P. Gasly (AlphaTauri) 1'09″579

13 S. Vettel (Aston Martin) 1'09″602

14 G. Zhou (Alfa Romeo) 1'09″665

15 A. Albon (Williams) 1'09″740

16 M. Schumacher (Haas) 1'09″811

17 D. Ricciardo (McLaren) 1'09″852

18 K. Magnussen (Haas) 1'09″960

19 Y. Tsunoda (Alpha Tauri) 1'10″005

20 N. Latifi (Williams) 1'10″261