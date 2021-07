Raikkonen bacchetta l’Alfa Romeo: “Basta scuse! Svegliatevi!” In un team radio al termine della gara di Silverstone il pilota dell’Alfa Romeo Kimi Raikkonen ha bacchettato la sua squadra invitandola a non utilizzare l’incidente con Perez come scusa e a svegliasi: “Forse dobbiamo semplicemente rendere la macchina più veloce. È sempre la stessa storia. Dobbiamo svegliarci e fare qualcosa”.

A cura di Michele Mazzeo

Kimi Raikkonen è uno dei piloti più esperti e più vincenti tra quelli presenti in griglia di partenza nel Mondiale della Formula 1 2021, ma è anche famoso per essere un uomo di poche parole. Per questo lo sfogo contro la sua squadra, l'Alfa Romeo, nel corso del GP della Gran Bretagna fa ancora più clamore.

Non è passato inosservato infatti il team radio tra il finlandese e il suo ingegnere di pista nei giri finali della gara di Silverstone, subito dopo che la sua Alfa Romeo finisse in testacoda dopo un duello serrato per entrare in zona punti con la Red Bull di Perez. "Peccato per l'incidente con Perez, quella era la decima posizione. Forse avremmo potuto fare dei punti oggi", dice infatti l'ingegnere al pilota di Espoo.

In altre situazioni l'esperto finlandese avrebbe chiuso qui la conversazione, ma questa volta non è riuscito a trattenere la rabbia e ha risposto sfogandosi e invitando l'Alfa Romeo a svegliarsi e a non utilizzare l'incidente di gara come scusa per il risultato ottenuto: "Forse. O forse dobbiamo semplicemente rendere la macchina più veloce – ha infatti replicato uno stizzito Kimi Raikkonen –. Lottare contro di loro è impossibile. È sempre lo stesso quando cerchiamo di lottare contro le altre vetture. Andiamo…dobbiamo svegliarci e fare qualcosa!" ha quindi concluso il campione del mondo 2007.

Uno sfogo inusuale dunque per Raikkonen che ancora una volta ha visto sfumare la possibilità di andare a punti per un errore (il testacoda) dettato probabilmente dalla frustrazione di vedere la propria vettura sovrastata nel confronto con gli avversari nonostante abbia tentato in tutti i modi di difendersi dagli attacchi di Sergio Perez.