Pugni e calci al pilota avversario, violenza mai vista al Nascar: “Combattiamo per la vita lì fuori” Il pilota Andrew Grady ha perso completamente la testa e si è scagliato contro l’avversario Davey Callihan, colpendolo con pugni e calci mentre era ancora nella vettura. L’episodio si è verificato in occasione della ValleyStar Credit Union 300.

A cura di Vito Lamorte

Tutti i fan del Nascar sono rimasti colpiti da una delle reazioni più violente che si sono viste in pista negli ultimi anni. Il pilota Andrew Grady ha perso completamente la testa e si è scagliato contro l'avversario Davey Callihan, che non era nemmeno sceso dal suo veicolo ed è stato colpito da una serie di colpi assolutamente inaspettati.

Le immagini sono diventate subito virali. Grady si è scagliato contro la vettura dell'avversario e, dopo aver frantumato il finestrino, ha preso a pugni Callihan che dall'interno dell'auto ha provato a difendersi. L'aggressione è durata diversi secondi fino a quando Grady ha scalciato contro la carrozzeria prima di essere fermato da un assistente.

L'incidente è avvenuto al Martinsville Speedway durante le fasi di qualificazione: l'aggressore ha assicurato a Racing America di essersi sentito danneggiato da Callihan e ha tenuto a sottolineato che il suo avversario gli ha fatto una smorfia di sfottò che ha scatenato la sua rabbia.

Leggi anche La morte della Regina Elisabetta cambia il programma del GP Monza: la F1 va in pista in silenzio

Il pilota aggredito, dal canto suo, ha affermato di non aver mai preso in giro Grady e, allo stesso tempo, ha giustificato la manovra che ha generato questo fatto a Road and Track: “Stavamo combattendo per le nostre vite là fuori. Non puoi dare un centimetro quando ci sono 95 macchine. Quindi ho fatto quello che dovevo".

Erano 93 le squadre iscritte a questa edizione della ValleyStar Credit Union 300, che è uno degli eventi più importanti nella categoria Late Model Stock per cui si sono svolte quattro manche di qualificazione da 25 giri per determinare chi avrebbe fatto parte delle 40 auto in gara. I primi 10 classificati di ogni batteria strappano il pass per la sfida finale.

Nella prima manche, Grady e Brandon Pierce hanno avuto un incidente, in cui il primo ha incolpato Callihan per l'accaduto. Come spesso fanno i piloti, Grady ha deciso di andare a regolare le cose di persona e la situazione è diventata incontrollabile.