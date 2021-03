L'attesa sta per terminare: oggi, alle ore 14.00, assisteremo alla presentazione della nuova Ferrari SF21 per la Formula 1, guidata da Charles Leclerc e Carlos Sainz. Tante le indiscrezioni sulla monoposto che correrà il suo primo Gran Premio a Bahrein, sul circuito di Sakhir, il prossimo 28 marzo: dal nuovo motore al retrotreno rivoluzionato, passando per le piccole novità sulla livrea e la maggiore efficienza aerodinamica. La nuova Ferrari SF21 sostituirà la Ferrari SF-1000 dopo l'ultima, disastrosa stagione di Formula 1. Secondo quanto dichiarato da Mattia Binotto, "La SF21 è più efficiente (della SF2020, ndr) sia per motore sia per aerodinamica". Ecco le informazioni per seguire la presentazione in diretta: orari, canali TV e live streaming per essere i primi a vedere la nuova monoposto del Cavallino.

Nuova Ferrari F1, l'orario della presentazione

La presentazione della Ferrari SF21 per la nuova stagione di Formula 1 è in programma oggi, mercoledì 10 marzo 2021, alle 14 ora italiana. Lo ha annunciato la scuderia di Maranello con un tweet, soddisfacendo la curiosità degli appassionati e offrendo la possibilità di guardare la nuova monoposto in anteprima sul sito di Ferrari. Per quanto l'orario in diretta sia fissato alle 14.00, sarà possibile riguardare la presentazione anche in differita e conoscere su Fanpage.it tutte le caratteristiche della nuova Ferrari F1.

Dove vedere la presentazione della Ferrari SF21 in TV e streaming

La presentazione della nuova monoposto di Ferrari, in vista dell'inizio della Formula 1, sarà disponibile in diretta live streaming sul sito di Ferrari, oltre che su Skysport.it. Per chi volesse vedere la nuova Ferrari SF21 in TV, i canali di riferimento sono SkySport24 (canale 200) e SkySport F1 (canale 207). Mentre la diretta TV è disponibile esclusivamente per gli abbonati Sky, il live streaming è disponibile gratuitamente e per tutti sul sito ufficiale della scuderia di Maranello.