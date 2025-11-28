Piastri fa la mini-pole a Losail: Norris 3°, Verstappen 6°. Ferrari nel baratro: Leclerc 9°, Hamilton 18°

La Qualifica Sprint del GP del Qatar 2025 di Formula 1 certifica il momento d'oro della McLaren e il crollo della Ferrari. In SQ3 è Oscar Piastri a prendersi la scena: l'australiano è il più pulito e costante e si prende la mini-pole a Losail, precedendo la Mercedes di George Russell.

Terzo chiude Lando Norris, leader del Mondiale F1 2025, che nel giro decisivo commette un errore nel settore finale ma riesce comunque a mettersi davanti all'altro grande rivale per il titolo, Max Verstappen. L'olandese vive una qualifica complicata: tanto nervosismo via radio, un'uscita larga che può aver danneggiato il fondo della sua Red Bull e solo il 6° posto in griglia, alle spalle di Fernando Alonso e di un brillante Yuki Tsunoda, per la prima volta davanti al quattro volte iridato.

Il quadro è chiaro: in vista della Sprint Race del GP Qatar, la McLaren parte ancora una volta favorita, con Piastri in posizione ideale per riaprire la sua corsa iridata e Norris abbastanza avanti da poter gestire il primo match point contro Verstappen.

All'opposto lo scenario in casa Ferrari. Dopo le libere già difficili (con Leclerc alle prese con una SF-25 nervosa e al limite) la qualifica sprint si trasforma in un venerdì da incubo. In SQ1 arriva il colpo più duro: Lewis Hamilton viene eliminato subito e chiude solo 18°, accompagnando il verdetto con un team radio amaro, "La macchina non va più di così".

Charles Leclerc, pur riuscendo a portare la Ferrari in SQ3, non va oltre il 9° posto, davanti al solo Albon, pagando mezzo secondo alle McLaren. Il risultato è una fotografia impietosa: mentre Piastri e Norris si giocano il Mondiale partendo davanti, Verstappen è costretto a inseguire e la Ferrari si ritrova di nuovo fuori dal gruppo dei protagonisti, con Leclerc lontano e Hamilton chiamato all'ennesima rimonta disperata per entrare almeno in zona punti nella Sprint.