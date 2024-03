Perché Verstappen è stato costretto al ritiro dopo 5 giri del GP d’Australia: i freni prendono fuoco Max Verstappen si è ritirato dopo 5 giri dall’inizio del GP d’Australia: cosa è successo alla Red Bull del campione del mondo, che non termina una corsa dopo due anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Max Verstappen è stato costretto al ritiro nei primi giri del GP d’Australia, terza prova del mondiale di Formula 1 2024 per un un problema ai freni. Il campione del mondo in carica e leader della classifica iridata dopo le vittorie in Bahrain e Arabia Saudita scattava dalla pole position a Melbourne e nel corso del secondo giro era stato superato al comando da Carlos Sainz ma al quarto giro è tornato ai box con la campana del cestello del freno della posteriore destra completamente bruciata ed è stato costretto ad alzare bandiera bianca.

Del fumo è uscito dal posteriore della sua RB20 e il pilota olandese della Red Bull ha comunicato ai box di avere problemi: Max ha percorso altri pochi metri prima di tornare ai box, con il fuoco che usciva dalla posteriore destra, durante il quinto giro prima di lasciare la monoposto. La sua gara è finita in quel momento.

Verstappen ha subito parlato così del problema alla sua monoposto: "Il freno della posteriore destra era bloccato".

Il pilota olandese ha proseguito così la sua analisi: "Problema di surriscaldamento dei freni e auto difficile da guidare. Gran peccato, mi sentivo bene e potevamo andare, non l'abbiamo potuto dimostrare. Ritirarsi non è bello, il problema è che il freno posteriore era bloccato e questo ha causato il mio ritiro. Può succedere ed è successo…".

Un ritiro per Max Verstappen che arriva proprio a Melbourne, dove nel 2022 si era fermato per l'ultima volta e in quel caso fu a causa di una perdita di carburante. La gara venne vinta dalla Ferrari di Leclerc. Un ritiro che spezza la sequenza di 9 vittorie di fila del pilota olandese, ma soprattutto la sequenza di 43 gare sempre a punti per il campione del mondo in carica.

L'uscita di scena di Verstappen ha aperto le porte alla vittoria di Carlos Sainz e ha dato una piccola scossa ad un Mondiale che finora è stato dominato dal solito Max.