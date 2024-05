video suggerito

Perché 134 Fiat Topolino sono state sequestrate per colpa di un adesivo con la bandiera italiana Le 134 Fiat Topolino sono state sequestrate al porto di Livorno a causa della legge del cosiddetto italian sounding, che non permette di accostare parole, nomi, immagini o colori italiani a ciò che non viene prodotto in Italia.

A cura di Alessio Morra

L'Agenzia delle dogane e dalla Guardia di Finanza ha sequestrato 134 Fiat Topolino al porto di Livorno. Il motivo? Un'adesivo che riproduce la bandiera italiana posta sulle vetture. Quell'adesivo viola la nuova legge sul cosiddetto ‘italian sounding', legge che non consente di accostare parole, immagini o colori italiani a beni che non vengono prodotti in Italia. La Topolino è prodotta in Marocco.

134 Fiat Topolino sequestrate al porto di Livorno

La battaglia tra Stellantis e il governo italiano continua. Stavolta l'oggetto del contendere è rappresentato dalle Fiat Topolino giunte al porto di Livorno. Il fermo delle Topolino non rappresenta infatti il primo momento di acredine tra Stellantis, gruppo diretto da Tavares, e il governo e fa seguito alle critiche della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che, tempo fa, criticò l'Alfa Romeo per aver chiamato l'ultimo modello ‘Milano'. Quel modello è stato prodotto a Tychy in Polonia.

Alle parole della Premier l'Alfa Romeo è stato costretta a reagire cambiando nome a quel SUV, denominato poi Junior. La Premier Meloni era stata netta sul tema, quando disse a Vinitaly: "Dobbiamo essere implacabili contro chi pensa di poter usare il nome italiano per portare avanti e vendere prodotti che non hanno neanche lontanamente l’eccellenza che l’Italia può vantare. E intendiamo farlo a ogni livello".

C'è la bandiera italiana sulle Fiat Topolino

Le schermaglie sono iniziate da tempo e continuano, e ora hanno prodotto il sequestro di 134 Topolino. Stellantis non ha gradito i ‘flirt' del governo italiano con alcuni marchi cinesi, mentre l'esecutivo non sembra aver apprezzato l'arrivo (dall'autunno) sul mercato italiano di Leapmotor e soprattutto non ha gradito l'annuncio del taglio di 3700 lavoratori dagli stabilimenti italiani, come preannunciato dai sindacati.

Le 134 auto sono state confiscate perché non conformi alla legge sul ‘Made in Italy'. La legge sull'italian sounding non consente la commercializzazione di prodotti di origine estera che abbiano un legame con l'Italia né attraverso nomi (come nel caso dell'Alfa Romeo Milano) né simboli, come la bandiera italiana sulla Topolino, prodotta in Marocco.

La risposta ufficiale di Stellantis: "Abbiamo agito rispettando le norme"

Stellantis, che dopo oltre 70 anni ha deciso di riportare sulle strade la Topolino (adattando la Citroen AMI), ha confermato la notizia, ha ribadito di aver agito nel rispetto delle regole, ma al tempo stesso ha fatto sapere che rimuoverà il tricolore dalle Topolino. "L’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza hanno sottoposto a sequestro presso il porto di Livorno alcune Topolino in fase di importazione dal Marocco, Paese di fabbricazione dei veicoli, ritenendo che un piccolo adesivo riportante i colori della bandiera italiana apposto sulle portiere potesse costituire una fallace indicazione della origine dei beni. L’adesivo in questione aveva la sola finalità di indicare l’origine imprenditoriale del prodotto. Infatti, il design della nuova Topolino, che è una auto storica per Fiat sin dal 1936, è stato ideato e sviluppato a Torino da un team di professionisti del Centro stile Fiat di Stellantis Europe Spa, società italiana.

Peraltro, la Società sin dal momento della presentazione del nuovo modello è sempre stata chiara nel dichiarare che questo viene fabbricato in Marocco. Riteniamo dunque di avere operato nel pieno rispetto delle norme, comunicando in modo trasparente il Paese di produzione delle Topolino, senza alcun intento decettivo nei confronti dei consumatori. In ogni caso, per risolvere ogni questione è stato deciso di intervenire sui veicoli in sequestro con la rimozione dei piccoli adesivi previa autorizzazione delle Autorità".