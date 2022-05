Pedro Acosta fa la storia al Mugello: vince il GP d’Italia della Moto2, battuto il record di Marquez Impresa del pilota spagnolo Pedro Acosta al Mugello: con la vittoria nella gara della Moto2 del GP d’Italia 2022 diventa il più giovane pilota della storia del Motomondiale ad ottenere un successo nella classe di mezzo. Battuto il record di Marc Marquez.

A cura di Michele Mazzeo

Impresa storica di Pedro Acosta al Mugello. Il pilota spagnolo vince la gara di Moto2 del GP d'Italia 2022 e diventa il più giovane di sempre a conquistare una vittoria nella classe di mezzo del Motomondiale. Il suo successo sul circuito toscano ha infatti conquistato il suo primo successo nella categoria appena quattro giorni dopo aver compiuto 18 anni battendo così il record che apparteneva all'otto volte campione del mondo Marc Marquez (che nel 2011 aveva ottenuto il suo primo trionfo in Moto 2 all'età di 18 anni e 57 giorni).

Una vittoria, quella di Pedro Acosta, arrivata ala termine di una gara che ha dominato fin dai primi giri e che lo ha visto arrivare al traguardo con un netto margine sui più immediati inseguitori Joe Roberts e Ai Ogura che si sono classificati rispettivamente al secondo e al terzo posto. Un successo arrivato nel giorno in cui i due principali candidati al titolo iridato della classe di mezzo Aron Canet e Celestino Vietti non sono riusciti a terminare la gara: lo spagnolo per una banale caduta mentre cercava di tenere dietro il rivale, mentre l'italiano del team VR46 è stato invece costretto al ritiro a due giri dal termine a causa di un improvviso problema alla sua moto. Per quanto riguarda i piloti italiani le uniche soddisfazioni arrivano da Tony Arbolino (4° al traguardo nonostante un long lap penalty scontato nell'ultimo giro di gara) e Mattia Pasini, tornato nel Motomondiale per l'occasione a distanza di tre anni dall'ultima volta, che è riuscito a rientrare in zona punti chiudendo al 15° posto.

L'ordine d'arrivo della gara di Moto2 del GP d'Italia 2022 al Mugello