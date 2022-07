Pazzesco Alonso a Spielberg, si volta e fa una ramanzina a Tsunoda a 300 km/h: “Non si fa così” Il pilota dell’Alpine Fernando Alonso durante la gara del GP d’Austria della Formula 1 2022 è stato protagonista di un episodio molto particolare: lo spagnolo è stato ripreso dalle telecamere mentre faceva una ramanzina a Tsunoda mentre sfrecciavano affiancati a 300 km/h.

A cura di Michele Mazzeo

La gara del GP d'Austria della Formula 1 2022 ha regalato molte emozioni a partire dall'epica impresa compiuta dal vincitore Charles Leclerc che con una Ferrari guasta negli ultimi giri è riuscito comunque a tenere a bada il tentativo di rimonta disperata di Max Verstappen e dall'improvviso problema al motore della monoposto di Carlos Sainz finita in fiamme proprio mentre lo spagnolo stava duellando per la seconda posizione con l'olandese della Red Bull.

Tra i grandi protagonisti della corsa sul circuito di Spielberg c'è stato però anche il più esperto dei piloti in griglia di partenza di questo Mondiale F1, ossia Fernando Alonso che dopo esser partito dal fondo a causa di una penalità è riuscito a chiudere in zona punti con la sua Alpine.

Oltre che per la grande prestazione il 40enne asturiano però, durante l'11° round stagionale, si è preso la scena per un curioso episodio che lo ha visto protagonista nelle prime fasi della gara, quando cioè il classe '81 era in lotta con il giovanissimo giapponese dell'AlphaTauri Yuki Tsunoda.

Dopo un serrato duello il due volte campione del mondo ha provato a sorpassare all'interno il nipponico che però, nel momento in cui era stato affiancato dall'Alpine, ha cercato di difendere la propria posizione chiudendo la porta allo spagnolo finito con gli pneumatici destri sull'erba e costretto ad un impegnativo controllo dello sterzo per evitare di finire completamente fuori pista.

Dopo esser riuscito a rientrare sull'asfalto con tutte e quattro le gomme, Fernando Alonso e l'AlphaTauri di Tsunoda percorrevano affiancati uno dei veloci rettilinei del Red Bull Ring e a quel punto, mentre sfrecciavano entrambi oltre i 300 km/h, lo spagnolo ha tolto le mani dal volante della sua vettura e, agitando più volte il dito in segno di disapprovazione, ha iniziato a rimproverare il giapponese per la pericolosa manovra appena compiuta: "Non si fa così" è il chiaro messaggio mandato dal veterano del Circus nei confronti del giovane avversario prima di superarlo e dare il via alla sua grande rimonta che lo ha visto terminare in zona punti.

Una rimonta che però non sembra aver completamente soddisfatto lo spagnolo che rimpiange quell'ultimo pit-stop cui è stato obbligato che gli sarebbe almeno tre/quattro posizioni: "Altri otto punti buttati nella spazzatura oggi – ha detto infatti il 40enne di Oviedo al termine del GP d'Austria –. Sono finito 14° anziché 8° dopo il pit-stop. Credo che saremmo arrivati sesti oggi. Quella era la nostra posizione – ha poi proseguito Alonso –. È stato molto divertente e la macchina era velocissima. Partire 19° e avere la possibilità di finire sesti significa molto per noi" ha infine concluso il pilota dell'Alpine che al di là dell'età non sembra aver minimamente perso l'entusiasmo che lo ha sempre contraddistinto.