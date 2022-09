Paura per Gasly a Singapore, la macchina va in fiamme nel box: pilota costretto a scappare Paura per Pierre Gasly durante le FP2 del GP di Singapore della Formula 1 2022: mentre si trovava ai box all’interno dell’abitacolo la sua AlphaTauri ha preso improvvisamente fuoco costringendo ad abbandonare la macchina in fretta e furia mentre i suoi meccanici usavano gli estintori per domare l’incendio.

A cura di Michele Mazzeo

Grande spavento per Pierre Gasly durante la seconda sessione di prove libere del GP di Singapore della Formula 1 2022. Il pilota francese dell'AlphaTauri infatti ha visto la sua vettura prendere improvvisamente fuoco nel proprio box mentre lui si trovava ancora all'interno dell'abitacolo. Rientrato in pit-lane infatti il driver transalpino stava attendendo che i suoi meccanici riportassero la macchina all'interno per intervenire sul setup e riprendere poi la sessione di prova sul circuito di Marina Bay. A quel punto intorno al roll-hoop (situato in alto dietro il sedile) è divampato un incendio di cui però inizialmente Gasly non si è reso conto.

Avvertito dagli uomini dell'AlphaTauri il 26enne di Rouen ha quindi provato a liberarsi immediatamente dalle cinture di sicurezza mentre un meccanico armato di estintore cercava di spegnere il fuoco. Nonostante sia stato investito dalla nuvola di polvere estinguente Gasly è riuscito a saltare fuori dalla vettura e allontanarsi velocemente evitando di essere coinvolto nell'incendio spento poi dal tempestivo intervento del suo meccanico. A parte lo spavento, il francese non dovrebbe aver riportato alcuna conseguenza fisica da questo inconveniente dato che nei minuti finali delle FP2 è tornato in pista riuscendo a piazzarsi in quattordicesima posizione nella classifica dei tempi della sessione dominata dalle Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc.

La classifica dei tempi delle FP2 del GP Singapore della Formula 1 2022