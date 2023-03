Papà Verstappen disintegra Perez: “Ha vinto, ma sa che non gli capiterà molto spesso” Jos Verstappen, il papà di Max, non ha festeggiato il successo ottenuto da Sergio Perez nel GP Arabia Saudita e dopo la gara ha lanciato una frecciata al pilota messicano.

A cura di Alessio Morra

Sergio Perez ha vinto il Gp Arabia Saudita. Per il messicano è stato il quinto successo in Formula 1. Se non fosse stato per il giro veloce di Verstappen all'ultimo giro sarebbe stato pure leader del Mondiale, almeno per un paio di settimane. Quel giro veloce ha creato polemiche, perché entrambi hanno disobbedito agli ordini della scuderia campione del mondo. Il clima, nonostante il dominio fin qui totale (due vittorie, due pole, due doppiette nelle prime due gare), però non è dei più sereni al box Red Bull. Come dimostrano i gesti e le parole di Jos Verstappen, l'onnipresente papà di Max, ed pilota di Formula 1 che non lesina critiche al compagno di squadra del figlio.

Il battibecco tra Verstappen e Perez non c'è stato, ma il gelo è stato enorme al termine del Gp Arabia Saudita. Esattamente quando si sono trovati nel retro podio il gelo si tagliava con il coltello. Una situazione particolare acuita (pure) dal festeggiamento pari a zero di papà Jos per Perez. Un'immagine che è diventata virale lo ha ingannato.

E anche dopo la gara parlando con la televisione olandese Jos, che è stato pilota per una decina d'anni in Formula 1, ha parlato innanzitutto della forza della RB19 che è praticamente di un altro livello: "Sembra che saremo dominanti. Abbiamo un'ottima macchina. Avete visto con quanta facilità hanno fatto doppietta in Arabia Saudita. Se quest'anno gli altri riusciranno a superarci? Non lo so. Ma non siamo nemmeno fermi, eh. Stiamo anche preparando degli aggiornamenti".

Parlando poi del punto addizionale prodotto dal giro più veloce realizzato all'ultimo dal figlio, Jos ha rifilato un'altra stoccata a Perez, che a suo dire ha sfruttato il sabato problematico di Max per scappare dalla pole e vincere a Jeddah: "Bello il giro veloce di Max. Almeno così rimane leader del campionato. Naturalmente tutti vogliamo vincere. Ma qui non era nei piani dopo le qualifiche. Il margine era troppo ridotto per poterlo fare. Credo che lui (Perez) non avrà spesso questa possibilità. La possibilità di vincere. Lo sa anche anche lui e per questo ha spinto a tutta birra. Siamo stati sfortunati in qualifica. Pura sfortuna, non mi dilungo oltre. Sappiamo bene di cosa si tratta".

Non dice probabilmente niente di sbagliato papà Verstappen. Il figlio è un fenomeno, ha tra le mani la vettura migliore ed è destinato a vincere il terzo titolo Mondiale consecutivo, con la possibilità di fare man bassa praticamente dappertutto. Ma l'esultanza tutt'altro che felice di papà Jos, le parole forti dette nel post-gara, e la disobbedienza di Max agli ordini del team fanno capire quanto sia comunque poco sereno l'ambiente in casa Red Bull.