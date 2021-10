Paolo Simoncelli racconta l’emozionante weekend di Misano: “C’era il mondo intero a ricordare Marco” Paolo Simoncelli ha voluto raccontare le emozioni provate durante il week end del Motomondiale a Misano sul circuito intitolato al compianto figlio Marco Simoncelli e i vari momenti speciali vissuti durante le commemorazioni per il 10° anniversario della morte del Sic: dalla piantumazione della quercia nell’impianto misanese alla fiamma di 58 secondi della sua Coriano. Eventi per i quali papà e mamma Simoncelli vogliono ringraziare tutto il mondo.

A cura di Michele Mazzeo

L'ultimo week end del Motomondiale a Misano è stato un continuo vortice di emozioni. Dall'ultima gara di Valentino Rossi da pilota MotoGP in Italia e il toccante congedo dal suo pubblico a Fabio Quartararo che con una grande rimonta si è laureato campione del mondo della classe regina con due gare d'anticipo, alla vittoria di Marc Marquez e alla caduta di Pecco Bagnaia, alla superba risalita di Bastianini, al successo di Foggia che ha riaperto il Mondiale in Moto3. E si potrebbe continuare all'infinito. Ma le emozioni più grandi senza ombra di dubbio sono state quelle che il week end di Misano ha regalato fuori dalla pista del circuito intitolato a Marco Simoncelli: dove i due mondi del compianto Sic, il motociclismo e la sua terra, si sono uniti per commemorarlo nel decimo anniversario della sua tragica morte avvenuta in seguito a qual maledetto incidente di Sepang del 23 ottobre 2011.

E a raccontare nel dettaglio queste emozioni di questi "momenti speciali" (come li chiama lui) è stato il papà di Marco Simoncelli, Paolo Simoncelli, che per una volta ha smesso i panni del team manager della squadra SIC 58 Corse ed è tornato ad essere ‘solo' il papà del Sic. Basta leggere la sua descrizione dei vari eventi di commemorazione del figlio che ci sono stati nello scorso week end per capire quanto sia lui che la mamma di Marco siano rimasti piacevolmente sorpresi dall'amore che c'è nei confronti del figlio morto dieci anni fa.

Momenti speciali come l'intima cerimonia della piantumazione della "quercia del Sic" all'interno del circuito intitolato al figlio e la ormai tradizionale fiamma di Coriano con cui ogni anno la città ricorda il suo campione tragicamente scomparso: "Questo week end mi ha fatto vivere dei momenti speciali, la cerimonia della piantumazione della quercia, la ‘quercia del Sic', é stata molto intima – scrive infatti Paolo Simoncelli nel suo tradizionale resoconto post GP –. È stato incredibile come, durante una giornata uggiosa, un raggio di sole sia riuscito a filtrare, irradiando un arcobaleno che sapeva di magico. Era bellissimo. All’ imbrunire a Coriano – ha poi aggiunto il papà dell'indimenticato Marco Simoncelli – é partita la fiamma di 58 secondi dal monumento che ci regalò Lino Dainese. Ho apprezzato il silenzio rispettoso e quasi surreale. É stato un momento di raccolta davvero toccante, molto sentito da parte mia e della mamma".

Emozioni speciali dunque per i genitori del Sic che per concludere hanno voluto ringraziare le tantissime persone arrivate da ogni parte del mondo per commemorare il figlio a dieci anni dalla sua tragica morte: "Vi ha partecipato la mia intera squadra che ringrazio per esserci stati vicini e il mondo intero semplicemente per esserci stato. Tutto il mondo sì, perché ho sentito parlare francesi, spagnoli e tedeschi, ecc – ha difatti infine scritto Paolo Simoncelli –. E so che quelli che non c’erano hanno vissuto questo anniversario davanti al telegiornale o sui social e anche se non vi conosco, semplicemente GRAZIE".