Il pilota portoghese Miguel Oliveira è stato uno dei grandi protagonisti del Mondiale 2020 della MotoGP essendo uno dei pochissimi centauri a conquistare più di una vittoria nel corso della stagione: il 26enne della KTM al suo secondo anno nella classe regina ha infatti vinto il GP di Stiria e il GP di casa di Portimao che ha chiuso il campionato. Il lusitano che vanta 14 successi e 36 podi sulle 159 gare disputate nel Motomondiale è considerato uno dei migliori piloti del campionato motociclistico più prestigioso al mondo. Fa dunque specie il fatto che Miguel Oliveira non abbia ancora la patente per guidare la moto e che solo oggi, all'età di 26 anni, ha superato con successo l'esame teorico per conseguire l'idoneità.

Nonostante sia entrato nel Motomondiale nel 2011 all'età di 16 anni e già a 13 anni fosse uno dei talenti più promettenti del settore giovanile della Red Bull-KTM, infatti, il pilota portoghese al momento ha solo una patente automobilistica e non ha mai preso la patente per guidare la motocicletta anche su strada. Solo ora, pochi giorni dopo aver compiuto 26 anni e dopo aver chiuso la sua decima stagione nel Motomondiale, Miguel Oliveira ha deciso di cominciare l'iter per prendere l'idoneità per la guida dei motocicli.

Oggi ha superato l'esame teorico (sbagliando una sola risposta) e a breve dovrà sostenere la parte pratica, ma non sarà così semplice come potrebbe apparire: "Non è tutto molto intuitivo: le cose nella mia esperienza pratica in pista vanno completamente in modo diverso rispetto a quando guidi su strada” ha infatti ammesso lo stesso Miguel Oliveira che si è detto preoccupato per l'esame pratico che a breve dovrà sostenere.