Oggi Valentino Rossi corre a Le Mans, la gara in diretta TV: orario e dove vederla Oggi e domani Valentino Rossi corre sul circuito de la Sarthe di Le Mans per le due gare della Road to Le Mans 2023. Gara-1 e Gara-2 sono trasmesse in diretta TV a partire rispettivamente dalle ore 18:30 di oggi e dalle 11:30 di domani, ecco gli orari e dove vederle anche in live streaming.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi Valentino Rossi corre sul leggendario tracciato di Le Mans in uno degli appuntamenti che fanno da contorno alla celeberrima 24 Ore che prenderà il via sabato. Alla ore 18:30 è infatti fissata la partenza di Gara-1 della Road to Le Mans 2023, nota anche come Michelin Le Mans Cup, che vedrà il debutto della leggenda della MotoGP sul circuito de La Sarthe. Domani alle 11:30 invece il via di Gara-2. Il Dottore guiderà per il Team WRT la BMW M4 GT3 (quella che utilizza abitualmente nel GT World Challenge Europe) alla guida della quale questa volta si alternerà con l'esperto pilota francese Jerome Policand. Gara-1 e Gara-2 di Valentino Rossi a Le Mans sono trasmesse in live streaming e diretta TV da Eurosport.

A che ora corre Valentino Rossi oggi e domani, gli orari TV di Gara-1 e Gara-2 a Le Mans

Oggi Valentino Rossi sarà impegnato nella prima gara della Road to Le Mans 2023 sul circuito de la Sarthe. L'orario della partenza di Gara-1 è fissato alle ore 18:30 (ora italiana) di oggi, mentre Gara-2 inizia domani alle ore 11:30. Questi dunque gli orari delle prime due gare che vedono il 44enne di Tavullia impegnato sullo storico tracciato su cui si corre la 24 Ore di Le Mans (alla quale potrebbe partecipare il prossimo anno).

Road to Le Mans 2023 in TV e in streaming, dove vedere le gare di Valentino Rossi oggi e domani

La gara di oggi del Road to Le Mans 2023 che vede al via Valentino Rossi si può vedere solo in live streaming su Discovery+. La seconda e ultima gara che vedrà il Dottore impegnato a Le Mans, Gara-2 in programma domani sul circuito de la Sarthe, invece oltre che sulla piattaforma di streaming online, si potrà vedere anche in diretta TV sul canale Eurosport 1 (canale 210 del decoder Sky e presente anche nel bouquet di DAZN).