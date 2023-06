Nullatenente e senza reddito ma risulta proprietario di 204 veicoli: sorprendente scoperta a Verona Durante un controllo su strada la Polizia Municipale di Verona ha scoperto che l’uomo a cui era intestata la vettura appena fermata risulta essere proprietario di 204 veicoli pur essendo ufficialmente nullatenente e senza reddito da diversi anni.

A cura di Michele Mazzeo

Scioccante scoperta da parte della polizia locale di Verona mentre stava effettuando un consueto controllo su strada. Gli agenti infatti hanno fermato un'automobile che all'apparenza non sembrava presentare alcuna irregolarità ma che in realtà nascondeva qualcosa di strano. Effettuando i controlli con il sistema informativo "Giano 2" che permette di avere in tempo reale molte informazioni sulle persone e sui veicoli fermati incrociando le varie banche dati a disposizione, gli uomini della polizia municipale scaligera hanno infatti scoperto che la persona a cui era intestata l'auto appena fermata risultava essere proprietario di ben 204 veicoli.

Certi che si trattasse di un prestanome, gli agenti hanno fatto altri controlli sull'uomo, scoprendo che colui che ha immatricolato a proprio nome 204 vetture è residente in Campania, risulta essere nullatenente (al di là dello sterminato parco macchine di cui risulta essere il proprietario), ed è ufficialmente senza reddito da diversi anni. Dati che sembrano dunque confermare la tesi che quest'ultimo abbia agito da prestanome probabilmente in cambio di una remunerazione.

Si tratterebbe di una scoperta che gli uomini della polizia municipale del Comune di Verona hanno fatto casualmente, dato che il fermo della vettura in zona Veronetta, che ha permesso loro di scoprire l'uomo con 204 veicoli intestati a proprio nome, è avvenuto nel corso della vasta operazione di controlli sul territorio della città veneta messa in atto al fine di contrastare i bivacchi e il degrado, ma anche per prevenire il fenomeno di risse e il consumo di alcolici da parte di minorenni.