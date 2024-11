video suggerito

Nelle Fp1 del GP Brasile brilla Norris, Ferrari dietro le quinte: Verstappen in ritardo e penalizzato Buona prestazione di Lando Norris su McLaren nell’unica sessione di libere a Interlagos. Ferrari lente e indecifrabili, lontane dai primi. Secondo Russel, terzo un sorprendente Beraman. Verstappen in difficoltà, dovrà scontare la penalizzazione nel GP di domenica con -5 posizioni in griglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

A Interlagos, venerdì 1 novembre è andata in scena una unica sessione di prove libere che si è conclusa nel segno di Norris e della McLaren: il britannico ha girato in 1:10.610, davanti a Russell e terzo, vera e propria sorpresa in fp1, Bearman che ha sostituito Magnussen sulla Haas. Per Verstappen weekend in salita, con un modestissimo 16° posto e la squalifica che l'obbligherà nella griglia di domenica a dover scontare 5 posizioni di penalità, per cambio del motore endotermico. Ferrari deludenti, ma è tutto ancora da capire in vista del GP di Domenica.

Lando Norris ha conquistato il miglior tempo nell’unica sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile a Interlagos, proprio sulla bandiera a scacchi. Inattesa delle qualifiche sprint di questa sera che sono in programma dalle 19.30 c'è stata una sessione tutta da interpretare, soprattutto in casa Ferrari con Leclerc e Sainz partiti lenti e con il team ai lavori al box. Anche Verstappen deludente, con un 16° posto finale e raggiunto dalla notizia ufficiale della penalità che dovrà scontare domenica nel GP, perdendo 5 posizioni in griglia. Le McLaren hanno cominciato subito particolarmente forte facendo registrare un buon 1:12.641 con Lando Norris che ha preceduto il suo compagno di scuderia Oscar Piastri già nei primi giri.

Poi è Russell a mettersi al comando con il tempo di 1:11.806, ma viene poi preceduto da Verstappen che strappa un 1:11.712. In Ferrari i tempi sono molto più alti, a causa del grande lavoro in scuderia sui vari assetti della macchina che riguardano soprattutto sull’anteriore. Alla fine per le Rosse, libere indecifrabili con sesto Leclerc in 1:11.038 e settimo Sainz in 1:11.100.

Leggi anche Verstappen penalizzato nel GP del Brasile della F1: perché sconterà soltanto 5 posizioni di penalità

Ecco come sono andate le Fp1 a Interalgos, dominate dal miglior tempo di Norris.

1 Lando Norris – McLaren Mercedes 1:10.610

2 George Russell – Mercedes +0.181s

3 Oliver Bearman – Haas Ferrari +0.195s

4 Oscar Piastri – McLaren Mercedes +0.340s

5 Alexander Albon – Williams Mercedes +0.345s

6 Charles Leclerc – Ferrari +0.428s

7 Carlos Sainz -Ferrari +0.490s

8 Nico Hulkenberg – Haas Ferrari +0.514s

9 Fernando Alonso – Aston Martin Aramco Mercedes +0.605s

10 Pierre Gasly – Alpine Renault +0.606s

11 Liam Lawson – RB Honda RBPT +0.691s

12 Yuki Tsunoda – RB Honda RBPT +0.873s

13 Franco Colapinto – Williams Mercedes +1.009s

14 Valtteri Bottas – Kick Sauber Ferrari +1.041s

15 Max Verstappen – Red Bull Racing Honda RBPT +1.102s

16 Lewis Hamilton – Mercedes +1.144s

17 Lance Stroll – Aston Martin Aramco Mercedes +1.173s

18 Esteban Ocon – Alpine Renault +1.217s

19 Sergio Perez – Red Bull Racing Honda RBPT +1.235s

20 Zhou Guanyu – Kick Sauber Ferrari +2.273s