Nel soggiorno della villa in vendita c'è una costosa Ferrari: vale più della lussuosa abitazione In Gran Bretagna c'è una lussuosa villa in vendita al cui interno, parcheggiata nel soggiorno, compare una preziosa Ferrari LaFerrari che ad oggi vale più del prezzo richiesto per acquistare l'abitazione. Non sembra però trattarsi di un affare.

A cura di Michele Mazzeo

A Luton, in Inghilterra, è stata messa in vendita una storica e lussuosa villa al prezzo di 2,5 milioni di sterline (quasi 3 milioni di euro al cambio attuale). Nulla di strano dato che si tratta di una gigantesca abitazione in stile Vittoriano del 1869 con sei camere da letto, cinque bagni, una mega cucina con soggiorno oltre a un garage per 10 auto, una sala per la degustazione di vini, un home cinema e un giardino di circa 5mila metri quadri.

Nulla di strano se non fosse per il particolare messo in evidenza nelle foto pubblicate dall'agenzia immobiliare che si occupa della vendita, cioè una costosissima Ferrari parcheggiata all'interno del soggiorno che ad oggi ha un valore superiore al prezzo chiesto per acquistare lo sfarzoso stabile.

Quella che campeggia in bella vista tra i divani dell'area giorno della villa è infatti una delle 499 Ferrari LaFerrari prodotte dalla casa di Maranello nel 2013. Si tratta dunque della prima ibrida uscita dalla fabbrica del Cavallino Rampante che al tradizionale motore termico V12 aspirato da 800 CV affianca un motore elettrico da 120 KW che porta la potenza complessiva oltre i 960 CV, una vettura che al momento del lancio aveva un prezzo base di 1,2 milioni di euro ma che oggi, data la sua rarità, è diventata ambitissima dai collezionisti tanto che sul mercato dell'usato si trova a prezzi che vanno dai 3 ai 5 milioni di euro, un valore economico dunque superiore a quello dell'intera villa vittoriana di Luton.

Però siamo quasi certi che acquistare quella villa non sia l'affare del secolo come potrebbe sembrare. La Ferrari LaFerrari parcheggiata nel salotto e messa in bella vista per le foto poi pubblicate dall'agenzia immobiliare che si occupa della vendita infatti non sembrerebbe essere compresa nel prezzo dato che nei dettagli dell'annuncio non viene menzionata. Si tratta probabilmente di uno stratagemma architettato dal proprietario o dall'agente di vendita per attirare l'attenzione sulla villa di lusso da cui si vogliono ricavare quasi tre milioni di euro riponendo poi nel proprio garage la rara e costosa supercar del Cavallino Rampante utilizzata come "esca" per attirare possibili facoltosi acquirenti.