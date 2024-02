Nasce la Formula E per giovani piloti aperta a uomini e donne: la NXT Gen Cup partirà da Misano Grande novità per la nuova stagione della Formula E che ha annunciato la nascita di un nuovo campionato per giovanissimi piloti, sia uomini che donne, che si disputerà in questo 2024 durante alcuni weekend di gara del mondiale delle monoposto elettriche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Grande novità per la nuova stagione della Formula E che ha annunciato la nascita di un nuovo campionato dedicato ai giovanissimi piloti, sia uomini che donne, e che si disputerà in questo 2024 durante alcuni weekend di gara del mondiale delle monoposto elettriche. Si tratta dunque della prima serie turismo juniores 100% elettrica aperta a 20 giovani talenti di età compresa tra i 15 e i 25 anni che muovono i primi passi nel mondo delle corse.

Il calendario ufficiale e le formazioni dei piloti, molti dei quali hanno meno di 17 anni, saranno annunciati la prossima settimana, ma, salvo diverse disposizioni da parte della FIA di cui si attende l'approvazione, sono state già annunciate le sei gare che si correranno in questo 2024, quattro delle quali andranno in scena proprio durante alcune tappe europee del Mondiale di Formula E. A partire dalla gara d'esordio che si dovrebbe disputare il 13 e il 14 aprile a Misano (che da questa stagione ha preso il posto dell'ePrix di Roma nel calendario del campionato del mondo di Formula E), per poi replicare nelle altre tre tappe europee del mondiale di Monaco, Berlino e Londra.

La NXT Gen Cup sarà dunque una serie minore che offre ai giovani talenti del motorsport l'opportunità di competere sugli stessi circuiti dei 22 piloti del mondiale della Formula E evidenziando dunque la possibilità di creare nuovi formati di corse elettriche sostenibili in luoghi iconici in tutto il mondo e offrendo ai tifosi un ulteriore spettacolo nella giornata di gara. La serie monomarca è composta da un'auto completamente elettrica sviluppata e costruita dal Lestrup Racing Team, la LRT NXT1, una macchina di 1150 kg basata su una MINI Cooper SE elettrica da strada. L'auto da corsa, a trazione anteriore e con 180 CV, vanta 60 CV in più quando sono attive le funzioni push-to-pass, con una batteria da 30 kWh e un sistema a 800 V. Per la serie sono state costruite 20 auto da corsa, che offrono a tutti i piloti lo stesso equipaggiamento.

Il calendario della NXT Gen Cup 2024

Misano (Italia): 13 e 14 aprile* Monte Carlo (Monaco): 27 aprile* Berlino (Germania): 11 e 12 maggio* Norisring (Germania): 5 e 7 luglio** Londra (Gran Bretagna): 20 e 21 luglio* Hockenheim Germania: 18 e 20 ottobre**