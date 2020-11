Notizia più che positiva (ed attesa) in casa Yamaha per Valentino Rossi: il campione italiano è risultato negativo al tampone e dunque è guarito dal Covid 19. Sarà regolarmente al Gp di Valencia prossimo appuntamento del motomondiale s eci sarà una nuova negatrività fra 48 ore. E' dunque finito l'incubo coronavirus anche per il pilota della Yamaha che può volare in Spagna e giocarsi le proprie chance sul tracciato del prossimo weekend, salvo sorprese dell'ultima ora.

Per correre a Valencia Valentino ha dunque bisogno di due tamponi negativi con un intervallo di 48 ore fra i due test. Valentino avrebbe avuto tempo di salire in moto fino a sabato pomeriggio ma l'esito odierno anticipa i tempi. Era stato scelto come eventuale sostituto Garrett Gerloff, pilota Superbike del team Yamaha GRT, in caso di sua assenza obbligata

Rossi aveva comunicato la sua positività al coronavirus lo scorso 15 ottobre e per questo motivo aveva dovuto saltare i due GP di Aragon. La notizia era stata confermata direttamente anche dalla Yamaha, così come le successive positività, fino alla decisione di rendere noto anche il nome dell’eventuale sostituto di Rossi per il primo weekend di Valencia. Infatti, il GP d’Europa, è in programma dal 6 all’8 novembre e fino a qualche ora fa sembrava proibito al ‘Dottore' che, invece, può partire e correre regolarmente.

Era l'ultima occasione utile per partecipare al Gran Premio secondo i rigidi protocolli anti Covid. questo nuovo tampone del giovedì è risultato finalmente negativo, ma è solo il primo. Dovranno passare 48 ore per il successivo esame, che si svolgerebbe quindi sabato mattina, ancora in tempo utile per gareggiare. In caso di secondo tampone negativo, Valentino – che nel frattempo si sta preparando per partire e sarà dunque già a Valencia – potrebbe tornare in pista per le prove libere 4 di Valencia (in programma il 7 novembre), mentre la Yamaha potrà schierare Gerloff per le prime tre sessioni di Libere di venerdì e sabato mattina.