Danilo Petrucci a Le Mans ha vinto la seconda gara della sua carriera in MotoGP, la prima di questa stagione. Il pilota italiano in Francia ha disputato una gara perfetta, l'ha condotta con grande maestria ed ha tagliato per primo il traguardo. Scattato dalla prima fila, dopo poche curve si è portato al comando, ha duellato con Dovizioso e non ha sbagliato mai, nemmeno quando nel finale aveva il fiato sul collo del giovane e arrembante Alex Marquez, il fratellino di Marc che guida una Honda. Una vittoria da ricordare che dà la possibilità a Petrucci di guadagnare anche tante posizioni in classifica e gli dà anche lo slancio per il finale di stagione (mancano cinque gare).

Dopo aver ricevuto i complimenti da parte del suo team e dei suoi avversari, e soprattutto dopo aver festeggiato sul gradino più alto del podio, dove ha ascoltato l'inno di Mameli, Petrucci ha fatto un lungo giro di interviste e mentre stava rilasciando delle dichiarazioni a una televisione ha ricevuto una telefonata particolare da parte della mamma.

La videochiamata della mamma a Danilo Petrucci dopo la vittoria di Le Mans

Una videochiamata davvero bella, molto emozionante, con il pilota della Ducati che mentre è in diretta e sta rispondendo alle domande di un'intervista tv vede la madre in una videochiamata, risponde e le dice sorridente: "Ciao mamma!. Hai visto? Ho vinto, anche se non c’eri stavolta. Ti pensavo e dicevo: chissà se riuscirò a fare il podio senza mamma". ‘Petrux', che naturalmente si è commosso, e non poteva essere altrimenti considerato il contesto, la videochiamata e il successo ottenuto in MotoGp, ha poi continuato l'intervista e con grande emozione ha detto in diretta tv: "Prima di Misano mi ha detto: il primo è a soli 70 punti, credici. Ci crede più di me, è il mio extra power".