MotoGP oggi, orari TV GP Valencia su TV8 e Sky: dove vederlo in streaming e TV Oggi alle ore 14 la partenza della gara del GP della Comunità Valenciana di MotoGP sul circuito di Valencia, ultimo appuntamento del Mondiale 2021 e ultima gara della carriera per Valentino Rossi che parte 10°. Il GP di MotoGP di oggi è trasmesso in diretta TV su Sky e in chiaro su TV8. È possibile vedere la gara anche in streaming su DAZN e SkyGo. Pole position per Jorge Martin che in griglia di partenza precede le altre due Ducati di Bagnaia e Miller.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi alle ore 14 la partenza del GP della Comunità Valenciana della MotoGP sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. L'ultima gara della classe regina del Motomondiale 2021 si può vedere in diretta TV e live streaming su Sky e DAZN ma anche in chiaro su TV8. Questi gli orari per assistere all'ultima gara della carriera di Valentino Rossi che partirà 10° in griglia di partenza. In pole c'è invece il pilota della Ducati Pramac Jorge Martin che vuole conquistare il titolo di Rookie of the Year che lo vede in lotta con Enea Bastianini. In prima fila insieme allo spagnolo le altre due Ducati di Pecco Bagnaia e Jack Miller.

Orari TV MotoGP Valencia: a che ora inizia la gara oggi

Il Gran Premio di Valencia della MotoGP inizia oggi alle ore 14:00 (ora italiana). Questo l'orario in cui i piloti, dopo il giro di formazione, possono lasciare la griglia di partenza del circuito spagnolo e dare il via alla gara che chiude il calendario del Motomondiale 2021. La MotoGP ha fatto tappa sul tracciato del Ricardo Tormo lo scorso anno e in quel caso a centrare la vittoria è stato Franco Morbidelli che al traguardo ha preceduto Miller e Pol Espargaro.

MotoGP oggi in diretta TV su TV8 e Sky, dove vedere la gara di Valencia

La gara del GP di Valencia della MotoGP 2021 è trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP HD (canale 208) con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. L'ultima gara della carriera di Valentino Rossi si può seguire anche in live streaming sia tramite SkyGo che su DAZN (con telecronaca di Pavesi e Melandri) e, previo acquisto del "pass sport", anche su NOW. Inoltre è possibile vedere la gara della MotoGP di oggi in diretta anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) a partire dalle ore 14.