MotoGP oggi, orari TV GP Olanda su TV8 e Sky: dove vederlo in diretta e streaming Oggi alle 14:00 è in programma la partenza del GP d’Olanda della MotoGP 2022 sul circuito di Assen: dove e quando vederla in diretta TV e streaming su Sky e in differita su TV8. Pole position per Bagnaia che in griglia precede Quartararo e Martin.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi sul Circuito di Assen si corre la gara della MotoGP valida per il GP di Olanda 2022. L'orario della partenza è fissato alle ore 14. Sullo storico tracciato olandese, considerato l'Università del Motociclismo che ospita un gran premio del Motomondiale dal 1955, va in scena dunque l'11° round stagione, l'ultimo prima della pausa estiva. La gara della MotoGP di oggi si può vedere in diretta TV e in live streaming su Sky mentre la differita invece andrà in onda sul canale in chiaro TV8 a partire dalle 17. A scattare dalla pole ad Assen è Pecco Bagnaia con la Ducati, al suo fianco nella prima fila della griglia di partenza il leader del Mondiale Fabio Quartararo e Jorge Martin. Quarto parte invece Bezzecchi del team VR46.

Gli orari TV del MotoGP GP Olanda, a che ora inizia la gara di oggi

Il GP di Olanda della MotoGP inizia alle 14.00 di oggi. Orario canonico dunque per il semaforo verde che darà il via alla gara sul Circuito di Assen, undicesimo appuntamento stagionale del Motomondiale 2022. Per quanto riguarda invece gli orari TV del collegamento pre-gara su Sky si comincia alle ore 13:15 mentre la differita in chiaro su TV8 è prevista alle 16.30. La corsa sul circuito di Assen della MotoGP sarà preceduta dal warm-up, in programma alle ore 9.40, e dalle gare di Moto 3 alle 11 e Moto 2 alle 12.20.

La griglia di partenza del GP d'Olanda 2022 della MotoGP ad Assen

1ª Fila: 1. Francesco Bagnaia (Ducati); 2. Fabio Quartararo (Yamaha); 3. Jorge Martin (Pramac)

2ª Fila: 4. Marco Bezzecchi (VR46); 5. Aleix Espargarò (Aprilia); 6. Jack Miller (Ducati)

3ª Fila: 7. Johann Zarco (Pramac); 8. Miguel Oliveira (KTM); 9. Alex Rins (Suzuki)

4ª Fila: 10. Brad Binder (KTM); 11. Maverick Vinales (Aprilia); 12. Takaaki Nakagami (LCR)

5ª Fila: 13. Luca Marini (VR46); 14. Joan Mir (Suzuki); 15. Fabio Di Giannantonio (Gresini)

6ª Fila: 16. Enea Bastianini (Gresini); 17. Andrea Dovizioso (RNF); 18. Stefan Bradl (Honda)

7ª Fila: 19. Remy Gardner (Tech3); 20. Franco Morbidelli (Yamaha); 21. Alex Marquez (LCR)

8ª Fila: 22. Lorenzo Savadori (Aprilia); 23. Raul Fernandez (Tech3); 24. Darryn Binder (RNF)

MotoGP oggi in diretta TV su TV8 e Sky, dove vedere la gara di Assen

Tutto il Gran Premio d'Olanda si può vivere in diretta su Sky. La gara della MotoGP di oggi ad Assen viene trasmessa integralmente sui canali Sky Sport MotoGP HD (canale 208 del decoder) e Sky Sport Uno (canale 201) con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. Gli abbonati potranno gustarsi la corsa anche in live streaming tramite l'app SkyGo e, previo acquisto del pass sport, anche sulla piattaforma NOW. La gara della MotoGP di oggi si può vedere anche gratis in chiaro e in streaming su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) con la differita che inizia alle ore 17.

Le caratteristiche del circuito di Assen

Assen è sempre stato un circuito particolare e impegnativo, non a caso è considerata "l'Università del motociclismo". La pista olandese di 4542 metri prevede ben 26 giri da percorrere con il fattore meteo che è sempre un'incognita. Assen è una pista che non consente molte staccate, infatti è formata da diverse zone di accelerazione e curvoni veloci che determinano frenate poco impegnative come evidenziano i tecnici Brembo, fornitore ufficiale degli impianti frenanti di tutti i piloti della MotoGP. La più impegnativa è quella alla curva Haarbocht (Curva 1) con le moto che passano da 291 km/h a 113 km/h subendo una decelerazione di 1,5 G. Lo scorso anno ad imporsi nella gara della classe regina del Motomondiale sul tracciato olandese fu Quartararo che sul traguardo ha preceduto Vinales e Mir. Il francese campione del mondo in carica detiene anche il record della pista in gara ad Assen con l'1'32.869 piazzato proprio nella scora edizione del GP d'Olanda.