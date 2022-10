MotoGP domani, orari TV GP Malesia su TV8 e Sky: dove vederlo in diretta e live streaming Alle ore 9:00 prenderà il via la gara valida per il GP in Malesia di MotoGP 2022 sul circuito di Sepang. Qui tutte le informazioni su dove vederla in diretta TV e in streaming su Sky e a che ora si può vedere in differita su TV8.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Gp di MotoGp in Malesia sul circuito di Sepang è il penultimo appuntamento valido per il Mondiale 2022. Dopo il terzo posto in Australia, Pecco Bagnaia si è preso la vetta della classifica a +14 su Fabio Quartararo. Una vittoria del pilota della Ducati, con la speranza che il suo avversario non faccia meglio del quarto posto, sarebbe "sufficiente" a Sepang per vincere il titolo mondiale.

La gara in Malesia si correrà domenica 23 ottobre a partire dalle ore 9:00 con il warm up che invece si terrà tra le ore 4:40 e le 5:00. A Bagnaia basteranno 11 punti per avere l'aritmetica certezza di vincere il titolo e avere la meglio sullo stesso Quartararo. In questo momento infatti Aleix Espargaró su Aprilia è più distante dato che attualmente è al terzo posto in classifica a -27 da Bagnaia. La gara, e in generale il weekend sarà trasmesso in diretta tv e in esclusiva su Sky. In differita, in chiaro, su TV8.

Gli orari TV del MotoGP GP Malesia, a che ora inizia la gara

Dopo le qualifiche di ieri, oggi, domenica 23 ottobre, si correrà la gara sul circuito di Sepang. La sfida a distanza tra Bagnaia e Quartararo prenderà il via a partire dalle ore 9:00. Il collegamento per il pre-gara su Sky si aprirà alle ore 08.15. Alle 14:15 invece la gara sarà trasmessa in differita su TV8. La corsa della classe regina del Motomondiale sarà preceduta dal Warm Up che sarà disponibile su Sky a partire dalle ore 4:00 con il warm up di Moto3, Moto2 e poi appunto di MotoGP.

MotoGP domani in diretta TV su Sky e in differita su TV8, dove vedere la gara di Sepang

La gara di Sepang sarà trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP HD (canale 208) con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. Il GP Malesia sarà disponibile anche in streaming su SkyGo e anche sulla piattaforma NOW previa apposita sottoscrizione al "pass sport". La sfida in Malesia sarà trasmessa anche in TV gratis e in chiaro su TV8, sia sul canale 8 del digitale terrestre che in streaming sul sito internet, ma in differita a partire dalle ore 14:15.

La classifica piloti aggiornata della MotoGP 2022 prima del GP Malesia