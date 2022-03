MotoGP oggi, orari TV GP Indonesia a Mandalika su TV8 e Sky: dove vederlo in diretta e streaming Oggi alle ore 8:00 la partenza della gara del GP dell’Indonesia della MotoGP 2022 sul circuito di Mandalika. La seconda corsa stagionale si può vedere in diretta TV su Sky e in differita in chiaro su TV8. Pole position per Quartararo che in griglia di partenza precede Martin e Zarco.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi alle ore 8 la partenza del GP dell'Indonesia della MotoGP sul circuito di Mandalika. La seconda gara del 2022 della classe regina del Motomondiale si può vedere in diretta TV e live streaming su Sky e NOW ma anche in differita in chiaro su TV8. Causa fuso orario, gli orari per assistere alla corsa in Italia non saranno quelli canonici. Dopo la vittoria di Enea Bastianini (che oggi scatterà 5°) nel primo gran premio stagionale oggi dunque va in scena il secondo round sull'inedito tracciato indonesiano che come, di consueto, in nottata sarà preceduto dal warm up. In pole nella griglia di partenza parte il campione del mondo Fabio Quartararo, al suo fianco le due Ducati del Team Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco. Sesto scatta invece Pecco Bagnaia mentre Marc Marquez sarà chiamato alla rimonta partendo dalla quindicesima casella.

Gli orari TV del MotoGP GP Indonesia, a che ora inizia la gara di oggi

Il Gran Premio dell'Indonesia della MotoGP inizia oggi alle ore 08:00 (ora italiana). L'orario anticipato è dovuto alla differenza di fuso tra l'Italia e l'Indonesia, con la gara che andrà in scena al mattino anziché nel consueto appuntamento del pomeriggio. Anche il warm up pre-gara è anticipato e si svolgerà a partire dalle 2.55 di stanotte. Questa è la prima volta che il circuito di Mandalika è presente nel calendario del Motomondiale 2022, ma i piloti hanno avuto la possibilità di girare nel corso dei test pre-stagionali.

MotoGP oggi in diretta TV su TV8 e Sky, dove vedere la gara di Mandalika

La gara del GP dell'Indonesia della MotoGP 2022 è trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport MotoGP HD (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. La gara di oggi della MotoGP si può seguire anche in live streaming sia tramite SkyGo che, previo acquisto del "pass sport", anche su NOW. Inoltre è possibile vedere la gara della MotoGP in differita anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) a partire dalle ore 15, dopo dunque le gare di Moto3 (ore 12:15) e Moto2 (13:30).