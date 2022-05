MotoGP oggi, orari TV GP Francia su TV8 e Sky: dove vederlo in diretta e streaming Oggi alle 14:00 è fissato l’orario di partenza della gara della MotoGP del GP di Francia 2022 sul circuito di Le Mans: dove vederla in diretta TV su Sky e in differita su TV8. Pole position per Bagnaia che in griglia di partenza precede Miller e Aleix Espargaro.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi la MotoGP è impegnata sul circuito di Le Mans per la gara del GP di Francia, settimo round del Motomondiale 2022. L'orario della partenza è in programma alle ore 14:00. La corsa sul tracciato francese si può vedere in diretta TV su Sky e in differita in chiaro su TV8 a partire dalle ore 17:05. Il padrone di casa Fabio Quartararo parte in quarta posizione, Pecco Bagnaia è invece in pole position dopo le qualifiche di ieri, al suo fianco in griglia di partenza ci sono Jack Miller e Aleix Espargaro. Scatta invece dalla 10ª casella Marc Marquez ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale.

Gli orari TV del MotoGP GP Francia, a che ora inizia la gara di oggi

La gara della MotoGP del GP di Francia inizia oggi al tradizionale orario delle ore 14.00: per quanto riguarda gli orari TV invece il collegamento per il pre-gara su Sky comincia alle ore 13:15 (alle 16:30 invece la differita su TV8). La corsa sul circuito di Le Mans sarà preceduta dal warm-up, alle ore 9.40, e dalle gare di Moto 3 alle 11 e Moto 2 alle 12.20.

MotoGP oggi in diretta TV su TV8 e Sky, dove vedere la gara di Le Mans

La gara della MotoGP del GP di Francia è trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport MotoGP HD (canale 208) con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. La corsa di Le Mans si potrà guardare anche in live streaming con SkyGo e, previa sottoscrizione del pass sport, sulla piattaforma NOW. Inoltre è possibile vedere la gara della MotoGP di oggi in TV e in streaming gratis anche in chiaro su TV8, sia sul canale 8 del digitale terrestre che sul sito online, ma in differita partire dalle ore 17.05.