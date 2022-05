Griglia di partenza MotoGP GP Francia 2022, Bagnaia in pole dopo le qualifiche: doppietta Ducati Le qualifiche del Gran Premio di Francia di MotoGP hanno sancito la pole position di Pecco Bagnaia sul circuito di Le Mans. Alle sue spalle l’altra Ducati di Miller.

A cura di Marco Beltrami

Sarà la Ducati a partire davanti a tutti in occasione del Gran Premio di Francia di MotoGP. La pole position sul circuito di Le Mans è stata conquistata da Pecco Bagnaia. Superlativa la prova del pilota in rosso che sarà affiancato dal compagno di scuderia Jack Miller. A completare la prima fila ci sarà l'Aprila di Aleix Espargaró. Il pilota di casa e grande atteso Quartararo sarà alle loro spalle sul quarto posto della griglia, davanti a Bastianini.

Si tratta dell'ottava pole position in MotoGP per Pecco Bagnaia che ai microfoni di Sky subito dopo la prova in cui ha fatto registrare un tempo eccezionale si è detto molto soddisfatto, anche per essere riuscito con il suo team a superare i problemi accusati nelle fp4. Seconda pole di fila per la scuderia italiana che potrà contare anche sull'ottimo Miller, come il suo compagno assai ottimista per il passo gara. Non sarà dunque semplice dunque per il leader della classifica iridata Quartararo.

MotoGP GP Francia, la griglia di partenza per la gara di domani

1ª Fila: 1. Francesco Bagnaia (Ducati); 2. Jack Miller (Ducati); 3. Aleix Espargaro (Aprilia)

2ª Fila: 4. Fabio Quartararo (Yamaha); 5. Enea Bastianini (Ducati Team Gresini); 6. Johann Zarco (Ducati Team Pramac);

3ª Fila: 7. Joan Mir (Suzuki); 8. Alex Rins (Suzuki); 9. Jorge Martin (Ducati Team Pramac);

4ª Fila: 10. Marc Marquez (Honda); 11. Pol Espargaro (Honda); 12. Takaaki Nakagami (Honda Team LCR)

5ª Fila: 13. Marco Bezzecchi (Ducati Team VR46); 14. Maverick Vinales (Aprilia); 15. Luca Marini (Ducati Team VR46)

6ª Fila: 16. Fabio Di Giannantonio (Ducati Team Gresini); 17. Miguel Oliveira (KTM); 18. Brad Binder (KTM);

7ª Fila: 19. Franco Morbidelli (Yamaha); 20. Andrea Dovizioso (Yamaha WithU); 21. Alex Marquez (Honda Team LCR)

8ª Fila: 22. Remy Gardner (KTM Tech3); 23 Darryn Binder (Yamaha WithU); 24. Raul Fernandez (KTM Tech3)

I risultati delle qualifiche di MotoGP oggi

Q1:

J. Martin (Ducati Team Pramac) 1:30.804

J. Mir (Suzuki) +0.129

M. Bezzecchi (Ducati Team VR46) +0.136

M. Vinales (Aprilia) +0.467

L. Marini (Ducati Team VR46) +0.559

F. Di Giannantonio (Ducati Team Gresini) +0.683

M. Oliveira (KTM) +0.743

B. Binder (KTM) +0.806

F. Morbidelli (Yamaha)+0.813

A. Dovizioso (Yamaha WithU) + 0.814