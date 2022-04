MotoGP, oggi le qualifiche del GP Portogallo a Portimao: orari TV8 e Sky e dove vederle Alle ore 15:10 di sabato 23 aprile iniziano le qualifiche del Gran Premio del Portogallo della MotoGP 2022 sul circuito di Portimao. Ecco dove vedere Q1 e Q2 in diretta TV su Sky e in differita su TV8 per conoscere la griglia di partenza della quinta gara stagionale.

A cura di Marco Beltrami

La MotoGP approda in Portogallo per il primo Gran Premio della stagione in Europa. Due settimane dopo il GP delle Americhe ad Austin che ha visto trionfare Bastianini, leader della classifica mondiale, si corre a Portimao. Grande curiosità per l'appuntamento lusitano, dopo che le prime 4 gare del Mondiale hanno confermato l'equilibrio nella corsa al titolo. Chi sarà dunque l'erede di Fabio Quartararo vincitore nell'edizione 2021? Fondamentali saranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio del Portogallo, in un circuito tutt'altro che semplice e paragonato alle montagne russe. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'orario delle Q1 e Q2 delle qualifiche e sulla diretta TV e streaming delle stesse.

A che ora iniziano le qualifiche del GP Portogallo di MotoGP oggi

Le qualifiche del GP del Portogallo della MotoGP sul circuito di Portimao iniziano oggi sabato 23 aprile alle ore 15:10. Gli orari tornano quelli consueti, dopo il ritorno del Mondiale in Europa e non si dovrà fare i conti con il fuso orario. Dopo l'ultima sessione di prove libere dunque in programma dalle 14:30 spazio sul tracciato portoghese al Q1 dalle 15.10 alle 15.25 e poi alle Q2 dalle 15.3 alle 15.50.

Qualifiche MotoGP al GP Portogallo dove vederle in TV e streaming su TV8 e Sky

Dove si potranno vedere le qualifiche del Gran Premio del Portogallo della MotoGP 2022? Q1 e Q2 che stabiliranno la griglia di partenza del GP Portiamo sarà trasmessa in diretta TV in esclusiva su Sky. Gli abbonati all'emittente satellitare potranno vedere le qualifiche sul canale Sky Sport MotoGP HD (208) con telecronaca di Guido Meda e commento tecnico di Mauro Sanchini, e anche in streaming tramite l'app SkyGo. Possibile anche vederle su Now Tv acquistando il singolo tagliando dell'evento sul servizio live on demand. Per la visione in chiaro delle qualifiche si potranno seguire su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) solamente in differita, a partire dalle 19:30.