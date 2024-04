video suggerito

Incredibile errore nel Mondiale di motociclismo: cade e risale sulla moto di un altro, che lo insegue Una scena mai vista quella verificatasi durante il GP delle Americhe di Moto3: Stefano Nepa e Ivan Ortolà sono caduti assieme, e lo spagnolo è corso verso la moto dell'italiano, risalendoci su per ripartire. Tentativo sventato da Nepa, che ha inseguito e trascinato giù dal suo mezzo il pilota iberico.

A cura di Paolo Fiorenza

Ha davvero dell'incredibile quello che è successo domenica sul circuito di Austin, durante il GP delle Americhe di Moto3, la terza classe del Mondiale di motociclismo. Dopo una caduta che ha coinvolto due piloti, fortunatamente senza conseguenze fisiche per entrambi, uno dei due, lo spagnolo Ivan Ortolà, si è diretto senza indugi verso la moto dell'altro pilota, il nostro Stefano Nepa, salendoci sopra per voler ripartire con la medesima. Tentativo sventato dal legittimo proprietario del mezzo, che si è fiondato verso Ortolà e lo ha trascinato via per salire lui sulla propria moto.

L'incidente e il successivo scambio di moto sono avvenuti appena al secondo giro dei 14 su cui si è corso il Gp delle Americhe di Moto3: alla curva 15 Ortolà e Nepa si sono toccati, scivolando entrambi a terra. A quel punto, inspiegabilmente, il 19enne centauro iberico ha pensato che la moto che stava volando via verso la barriera di protezione fosse la sua, pur avendo un telaio di colori completamente diversi, ed è scattato per salirci su e ripartire il più velocemente possibile.

Il 22enne italiano tuttavia non ha avuto lo stesso blackout ed ha capito subito cosa stava succedendo, lanciandosi a sua volta verso il proprio mezzo a due ruote, riuscendo ad avvertire Ortolà del clamoroso errore che stava facendo e facendolo scendere per riprendersi la sua moto. A quel punto allo spagnolo, ridestatosi dalla trance agonistica che lo aveva indotto a sbagliare, non è rimasto altro che tornare verso la pista dove giaceva il suo legittimo mezzo a due ruote – nel frattempo alzato dagli steward – ripartendo a sua volta con quest'ultimo.

Ma come ha potuto sbagliare Ortolà in maniera così assurda? C'è una possibile spiegazione: il giovane spagnolo potrebbe essersi confuso per il fatto che l'anno scorso correva sulla stessa moto di Nepa, essendo suo compagno di squadra nell'Angeluss MTA Team, mentre nella stagione attuale corre per il team Mt Helmets MSI.

Il prosieguo della gara di Moto3 di Austin – vinta da David Alonso davanti a Holgado e Piqueras – non ha riservato soddisfazioni ai due piloti coinvolti nell'incidente iniziale: Nepa si è classificato 18simo, mentre Ortolà non ha concluso la corsa, cadendo ancora una volta con la sua KTM.

