Oggi domenica 20 giugno 2021 alle ore 14 sul circuito del Sachsenring si corre la gara di MotoGP per il GP di Germania, ottavo gran premio del Motomondiale 2021 in TV su TV8, Sky e DAZN. Ducati durante le qualifiche si prende la rivincita su Yamaha: in pole position c'è infatti Desmosedici del team Pramac di Johann Zarco che precede la M1 del leader della classifica piloti Fabio Quartararo. In prima fila nella griglia di partenza con i due francesi c'è la sorprendente Aprilia del team Gresini di Aleix Espargaro. Parte 5° al fianco di Jack Miller, il re del Sachsenring Marc Marquez. Scattano dalle retrovie invece gli altri big: 10° Pecco Bagnaia, 16° Valentino Rossi che nelle qualifiche ha preceduto il campione del mondo in carica Mir, il compagno di squadra Franco Morbidelli e Maverick Vinales penultimo con l'altra Yamaha ufficiale. La gara del GP di Germania di MotoGP 2021 inizia oggi alle ore 14 ed è trasmessa su Sky, DAZN e in chiaro su TV8.

A che ora inizia la gara di oggi al GP Germania: gli orari della MotoGP 2021

Il gran premio di Germania di MotoGP inizia oggi alle ore 14.00. Dopo il giro di formazione sarà dunque questo l‘orario in cui si spegnerà il semaforo e i piloti potranno scattare dalla griglia di partenza sul circuito del Sachsenring dell'ottavo round stagionale. Nell'ultimo GP di MotoGP disputatosi su questa pista nel 2019 a trionfare è stato Marc Marquez che ha preceduto Maverick Vinales e Cal Crutchlow.

MotoGP oggi in TV, dove vederla su Sky, DAZN e TV8

La gara del GP di Germania della MotoGP 2021 di oggi è trasmessa in diretta TV e in diretta streaming da TV8, Sky e DAZN. La gara del Sachsenring si potrà vedere sui canali Sky Sport MotoGP HD (canale 208 del decoder) e Sky Sport Uno (canale 201) con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. Per gli abbonati sarà possibile vedere la gara tedesca della classe regina del Motomondiale in streaming sull'app SkyGo e, per chi ha sottoscritto l'abbonamento, anche su DAZN (telecronaca di Nicolò Pavesi e commento tecnico di Marco Melandri) e NowTV. Inoltre la gara di MotoGP di oggi sarà visibile in diretta anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre).