MotoGP oggi in TV su TV8, Sky e DAZN, orari GP Austria a Spielberg e dove vederlo Domenica 15 agosto 2021 si corre il GP d’Austria dalle ore 14.00 sul Circuito del Red Bull Ring di Spielberg. La gara di oggi della MotoGP si può vedere in diretta TV su Sky Sport MotoGP e in live streaming su Sky Go e Dazn. In chiaro, ma in differita dalle 19.30, anche sul canale TV8. In pole c’è ancora Jorge Martin davanti a Quartararo e Bagnaia. Marc Marquez 5°, mentre Valentino Rossi parte 18° dalla terzultima casella della griglia di partenza.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi domenica 15 agosto, alle ore 14,00 si corre la gara di MotoGP per il GP d'Austria. Secondo appuntamento consecutivo per la classe regina del Motomondiale sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg dove la scorsa settimana si è disputato il GP di Stiria. A partire in pole in questo undicesimo gran premio stagionale è ancora una volta Jorge Martin che a sette giorni di distanza concede il bis, al suo fianco in pima fila ci sono Fabio Quartararo con la Yamaha e Pecco Bagnaia con la Ducati. Partirà 5° invece Marc Marquez, mentre Valentino Rossi, scatterà dalla terzultima casella della griglia di partenza. Assente Maverick Vinales che ha chiesto scusa alla Yamaha per il suo comportamento nello scorso gran premio. La gara della MotoGP di oggi è trasmetta in diretta TV e in live streaming da Sky e DAZN, la differita invece andrà in onda sul canale in chiaro TV8.

Orari TV MotoGP Austria a Spielberg: a che ora inizia la gara di oggi

Il GP d'Austria prende il via alle 14.00 di oggi domenica 27 giugno 2021. Orario di partenza canonico per il semaforo verde che darà il via al confronto sul Circuito del Red Bull Ring, undicesimo round stagionale del Motomondiale 2021. L'ultima gara di MotoGP su questo tracciato si è disputata appena sette giorni fa e a trionfare è stato Jorge Martin sulla Ducati del team Pramac davanti a Mir e Quartararo.

MotoGP oggi in diretta TV su TV8 e Sky, dove vedere la gara di Spielberg

La gara di oggi della MotoGP si può vedere in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su Sky Go e Dazn. La corsa del GP d'Austria sarà visibile anche in chiaro in differita su TV8. La gara del GP d'Austria viene trasmessa integralmente e in diretta in TV sui canali Sky Sport MotoGP HD (canale 208 del decoder) e Sky Sport Uno (canale 201) con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. Per gli abbonati alla pay tv c'è anche la possibilità di vederla in streaming sull'app SkyGo. Per chi ha sottoscritto l'abbonamento, la gara sarà trasmessa anche sulla piattaforma online DAZN (con telecronaca di Nicolò Pavesi e Marco Melandri) e sul servizio on demand NOW. Inoltre la gara di MotoGP di oggi sarà visibile anche in chiaro, in differita dalle ore 19.30, su TV8 (canale 8 del digitale terrestre).