MotoGP oggi in diretta TV su TV8, Sky e DAZN, orari GP Aragon e dove vederlo Oggi alle ore 14 parte la gara del GP di Aragon di MotoGP sul circuito del MotorLand Aragon, 13° appuntamento del Mondiale 2021. Pole position per l’italiano della Ducati Pecco Bagnaia. Al suo fianco nella prima fila della griglia di partenza ci sono Miller e Quartararo. Valentino Rossi scatta dal fondo in penultima posizione. Il GP di MotoGP di oggi è trasmesso in TV su Sky e in differita in chiaro su TV8 a partire dalle ore 20:00, è possibile vederlo anche in streaming su DAZN e SkyGo.

A cura di Michele Mazzeo

Oggi alle ore 14 sul circuito del MotorLand Aragon è in programma la partenza della gara della MotoGP del GP di Aragon, tredicesimo appuntamento del Motomondiale 2021. La gara si potrà seguire in diretta TV su Sky e DAZN e in differita in chiaro su TV8. Dalla pole position sul circuito spagnolo a sorpresa scatta l'italiano Pecco Bagnaia su Ducati che nelle qualifiche ha preceduto il compagno di squadra Jack Miller e il leader della classifica iridata Fabio Quartararo. Seconda fila per Marc Marquez, Martin e Aleix Espargaro. Enea Bastianini scatta dalla terza fila, Valentino Rossi parte dal fondo della griglia di partenza, poco meglio fa Maverick Vinales alla prima gara con l'Aprilia.

Orari TV MotoGP Aragon al MotorLand: a che ora inizia la gara

Il Gran Premio di Aragon di MotoGP inizia oggi alle ore 14.00. Questo l'orario in cui i piloti, dopo il giro di formazione, allo scattare del semaforo verde potranno lasciare dalla griglia di partenza del circuito spagnolo di Alcañiz. Nell'ultima gara della classe regina del Motomondiale disputata al MotorLand di Aragon nel 2020 a trionfare è stato Alex Rins che ha preceduto i connazionali Alex Marquez e Joan Mir.

MotoGP in diretta TV su TV8 e Sky, dove vedere la gara di Aragon

La gara del GP di Aragon della MotoGP 2021 in programma oggi sarà trasmessa in diretta TV da Sky, che manderà in onda il 13° Gran Premio stagionale sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 208 (Sky Sport MotoGP). Il GP di Aragon si potrà seguire anche in live streaming sia tramite SkyGo che su DAZN (con telecronaca di Niccolò Pavesi e Marco Melandri) e, previo acquisto del ticket, su NOW. Inoltre sarà possibile vedere il GP di Aragon anche in chiaro, ma in differita su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) dalle ore 20.00 con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini.