Griglia di partenza MotoGP GP Aragon 2021, Bagnaia in pole dopo le qualifiche: Rossi penultimo Francesco Bagnaia parte in pole position nella griglia di partenza del GP di Aragon della MotoGP 2021. Il pilota della Ducati nelle qualifiche ha piazzato il record della pista e ha preceduto Miller e Quartararo. Seconda fila per Marc Marquez, Martin e Aleix Espargaro. Nono Bastianini. Scatta invece penultimo Valentino Rossi mentre Vinales inizia la sua prima gara con l’Aprilia dal 19° posto.

A cura di Michele Mazzeo

Pecco Bagnaia conquista la pole position del GP di Aragon della MotoGP 2021. L'italiano della Ducati nelle qualifiche sul tracciato del MotorLand di Alcaniz ha abbattuto il record della pista e ha preceduto il compagno di squadra Jack Miller e il leader del Mondiale Fabio Quartararo. In seconda fila della griglia di partenza della gara della domenica partono invece Marc Marquez, Jorge Martin e Aleix Espargaro. Nono il secondo degli italiani Enea Bastianini. Scatta invece soltanto in penultima posizione Valentino Rossi eliminato già nel Q1 in qualifica. Maverick Vinales nella sua prima gara con l'Aprilia parte 19°.

I risultati delle qualifiche di MotoGP e la griglia di partenza

Francesco Bagnaia (Ita/Ducati) 1:46.322 Jack Miller (Aus/Ducati) +0.366 Fabio Quartararo (Fra/Yamaha) +0.397 Marc Marquez (Spa/Honda) +0.414 Jorge Martin (Spa/Ducati Pramac) +0.556 Aleix Espargaro (Spa/Aprilia Gresini) +0.561 Joan Mir (Spa/Suzuki) +0.840 Pol Espargaro (Spa/Honda) +0.872 Enea Bastianini (Ita/Ducati Avintia) +0.956 Johann Zarco (Fra/Ducati Pramac) +0.966 Takaaki Nakagami (Jap/Honda LCR) Brad Binder (Sud/KTM) Iker Lecuona (Spa/KTM Tech3) eliminato in Q1 Alex Marquez (Spa/Honda LCR) eliminato in Q1 Cal Crutchlow (Ing/Yamaha) eliminato in Q1 Danilo Petrucci (Ita/KTM Tech3) eliminato in Q1 Luca Marini (Ita/Ducati Avintia VR46) eliminato in Q1 Miguel Oliveira (Por/KTM) eliminato in Q1 Maverick Vinales (Spa/Aprilia Gresini) eliminato in Q1 Alex Rins (Spa/Suzuki) eliminato in Q1 Valentino Rossi (Ita/Yamaha Petronas) eliminato in Q1 Jake Dixon (Ing/Yamaha Petronas) eliminato in Q1

MotoGP Aragon, la griglia di partenza dopo le qualifiche