Il campionato di Valentino Rossi riparte da Jerez de la Frontera e dall'undicesimo posto in griglia di partenza: un risultato che è al di sotto delle aspettative del paddock del ‘Dottore'. A margine delle qualificazioni per il GP di Spagna, il pilota di Tavullia ha analizzato il suo tempo e parlato del problema legato alle gomme Michelin: "Questo sabato ha marcato una grossa differenza rispetto al venerdì. Ieri non mi sentivo granché con il bilanciamento della moto, ma oggi siamo riusciti a migliorare".

Nonostante tutto il podio sembra ancora lontano, come ha ammesso lo stesso Valentino: "I dati dicono che Maverick e Quartararo sembrano andare forte ovunque. Maverick è anche particolarmente forte nelle frenate, sembra che riesca a fermare la moto un po' meglio di me, quindi questo è il problema principale per quanto mi riguarda. Abbiamo migliorato molto, ma ci serve ancora qualcosa. Continueremo a lavorare per provare a fare un ulteriore step, ma al momento i top-3 sono davvero veloci".

Il feeling di Valentino con le nuove gomme

Nell'incontro con la stampa, andato in scena a margine delle qualifiche, Valentino Rossi ha poi trovato anche il tempo di replicare alle parole di Piero Taramasso. Il responsabile Michelin aveva infatti indicato nello stile di guida di Rossi, il principale motivo della difficoltà del pilota Yamaha con le nuovo gomme: "Non è così, è una cosa su cui abbiamo lavorato tanto negli ultimi anni e ai tempi della Bridgestone ci sporgevamo anche di più dalla moto, ma non è quello che fa la differenza. Basta vedere quello che fa Dovizioso: sta molto dritto sulla moto e non logora molto le gomme – ha aggiunto Rossi – Però è vero che io ho sempre preferito gomme a carcassa e mescola dura, in tutta la mia carriera, e queste fatte dalla Michelin sono molto morbide, ma è un problema mio, non loro, visto che gli altri piloti riescono ad essere veloci".