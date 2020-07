Alex Rins salterà la gara d'esordio del Mondiale 2020 di MotoGP del GP di Spagna in programma domenica sul circuito di Jerez de la Frontera a causa di un brutto infortunio rimediato durante la qualifiche. Il pilota spagnolo della Suzuki, sbalzato fuori dalla sua moto nelle fasi finali della sessione di qualifica sul tracciato spagnolo, ha riportato una lussazione della spalla destra associata alla frattura della testa dell'omero e per questo motivo è stato dichiarato ufficialmente "unfit" (indisponibile) per il Gp di Spagna.

Nelle prossime ore il 24enne di Barcellona si sottoporrà alla risonanza magnetica per stabilire se dovrà essere sottoposto o meno ad un'operazione chirurgica. Qualora l'intervento fosse necessario il catalano, che aveva chiuso al 9° posto le qualifiche dopo essersi classificato primo nel Q1, sarebbe costretto a saltare gran parte della stagione e la Suzuki dovrebbe immediatamente trovare un sostituto.

Giornata negativa dunque per Alex Rins che dopo aver avuto un battibecco in pista con Marc Marquez nella terza sessione di prove libere ed essere scivolato durante il Q1, nelle fasi finali del Q2 è stato protagonista di questo brutto incidente che non gli consentirà di essere in griglia a Jerez nel GP di domenica e potrebbe anche compromettere l'intera stagione.