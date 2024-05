MotoGP Francia 2023, il programma del Gran Premio: date orari e dove vederlo in TV

video suggerito

Dopo la gara di Jerez vinta da Bagnaia la MotoGP torna in pista per il quinto appuntamento del Mondiale 2024 e fa tappa a Le Mans: da oggi, venerdì 10 maggio, a domenica 12 maggio infatti il Motomondiale è di scena sul circuito transalpino per il GP di Francia.

Il programma del quinto weekend stagionale della classe regina è quello canonico: venerdì i piloti della MotoGP (ma anche di Moto2 e Moto3) vanno in pista per le prove libere (le FP1) e le pre-qualifiche (le FP2), il sabato mattina poi è la volta delle Libere 3 e delle qualifiche con Q1 e Q2 mentre nel pomeriggio solo per la top-class c'è la Sprint Race, la domenica si chiude quindi con la gara che assegnerà il bottino più cospicuo di punti iridati. Tradizionali anche gli orari delle varie sessioni sulla pista francese così come gli orari della diretta TV e il live streaming su Sky e la trasmissione gratis in chiaro su TV8.

A Le Mans si arriva con Jorge Martin ancora leader della classifica iridata ma già dal venerdì i riflettori saranno puntati su altri due piloti in sella ad una Ducati, vale a dire il campione in carica Pecco Bagnaia e l'alfiere del team Gresini Marc Marquez che nell'ultimo round di Jerez hanno dato vita ad uno spettacolare duello. Attesa anche per capire se gli altri centauri dotati di una Desmosedici (Bastianini, Bezzecchi, Morbidelli, Di Giannantonio e Alex Marquez) riusciranno ad avvicinarsi ai tre che hanno fin qui fatto meglio in stagione, ma soprattutto se le Aprilia di Vinales ed Espargaro e le KTM di Binder, Miller e del rookie Pedro Acosta sul tracciato transalpino saranno in grado di competere alla pari con le Ducati.

MotoGP 2024, gli orari del GP Francia e dove vederlo su Sky e TV8

Andiamo quindi a vedere quale sarà il programma del GP di Francia di MotoGP, Moto2 e Moto3, quinta tappa del Motomondiale 2024. Ecco gli orari del fine settimana del GP di Le Mans che per la MotoGP prenderà ufficialmente il via con la prima sessione delle prove libere prevista oggi alle 10:45 (ora italiana) e si concluderà con la gara di domenica 12 maggio la cui partenza è prevista per le ore 14 (ora italiana):

Venerdì 10 maggio (Prove libere)

Moto3

FP1: 09:00 – 09:35

FP2: 13:15 – 13:50

Moto2

FP1: 09:50 – 10:30

FP2: 14:05 – 14:45

MotoGP

FP1: 10:45 – 11:30

FP2: 15:00 – 16:00

Moto3

FP3: 08:40 – 09:10

Q1: 12:50 – 13:05

Q2: 13:15 – 13:30

Moto2

FP3: 09:25 – 09:55

Q1: 13:45 – 14:00

Q2: 14:10 – 14:25

MotoGP

FP3: 10:10 – 10:40

Q1: 10:50 – 11:05

Q2 11:15 – 11:30

Sprint Race: 15:00

Moto3

Gara: 11:00

Moto2

Gara: 12:15

MotoGP

WU: 09:40 – 09:50

Gara: 14:00

Tutti i week end di gara del Mondiale 2024 della MotoGP in Italia saranno trasmessi in diretta TV e in live streaming da Sky. Per quanto riguarda il GP di Francia prove libere, qualifiche e gara saranno trasmesse su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming sull'app SkyGo. Sempre in streaming, previa sottoscrizione del ‘Pass Sport', sarà possibile seguire il weekend del gran premio che si terrà a Le Mans anche su NOW. Mentre le qualifiche delle tre classi e la gara sprint della MotoGP del sabato sarà visibile in diretta anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) che invece alla domenica trasmetterà in leggerissima differita le gare di Moto3 (alle ore 11:05), Moto2 (alle ore 12:20) e MotoGP (alle ore 14:05).

Il circuito di Le Mans

Teatro del GP di Francia della MotoGP 2023 sarà lo storico circuito "Bugatti" di Le Mans (nella sua versione più corta). Un tracciato di 4,2 chilometri, con 9 curve a destra, 5 a sinistra e il rettilineo più lungo che misura 674 metri.

Secondo i tecnici della Brembo, fornitrice degli impianti frenanti di tutti i piloti della MotoGP, il circuito di Le Mans è impegnativo per i freni: le frenate sono 10 per un totale di 31 secondi al giro. Delle 10 staccate tre sono considerate altamente impegnative per i freni, cinque sono di media difficoltà mentre le restanti tre sono scarsamente impegnative.

La staccata alla curva 9 è quella che comporta il maggior sforzo per i piloti e gli impianti frenanti con le moto che ci arrivano a 305 km/h ed entrano in curva a 102 km/h dopo 4,5 secondi di decelerazione in cui percorrono 236 metri. Il record della pista di Le Mans sul giro secco in MotoGP appartiene a Pecco Bagnaia che due anni fa ha conquistato la pole fermando il cronometro sull'1'30.450, pilota della Ducati che sempre nel 2022 ha messo a referto anche la tornata più veloce mai effettuata in gara lunga a Le Mans con il suo 1:31.778 (nella Sprint della passata stagione invece Marco Bezzecchi ha girato anche in 1:31.343).

