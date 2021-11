MotoGp Algarve, Bagnaia euforico: “Il mio miglior weekend di sempre” Pecco Bagnaia festeggia la vittoria di Portimao regalando il Mondiale costruttori alla Ducati e guadagnando con un turno d’anticipo il 2° posto in classifica generale. Tutto frutto da un weekend perfetto: “È stato fatto un lavoro incredibile, base ottima per il 2022. Mi sono divertito e mi sono goduto ogni sessione, peccato per la bandiera rossa nel finale”

A cura di Alessio Pediglieri

‘Pecco' Bagnaia ha brindato a Portimao un fine settimana da incorniciare. Tutto è iniziato con la pole e si è concluso con il primo posto sul circuito del Gp di Algarve, con una gara perfetta dominata dal primo all'ultimo giro. Nulla ha potuto fare Mir, giunto secondo sotto la bandiera a scacchi. Una vittoria personale ma anche di tutta la Ducati che si è aggiudicata con una Gp d'anticipo il Mondiale costruttori. Per il classe '97 un successo importante, a conferma della crescita in classe regina e un entusiasmo incontenibile per ciò che lo stesso ‘Pecco' ha definito essere il miglior weekend di sempre.

Il buon lavoro della Ducati ha portato ai risultati sotto gli occhi di tutti: Mondiale costruttori in pugno e vittoria imposta da Bagnaia a Portimao: "Abbiamo fatto un lavoro enorme questo weekend e io personalmente mi sono goduto ogni singola sessione divertendomi tantissimo durante la gara. La Ducati ha vinto il suo Mondiale, io sono aritmeticamente 2° nel campionato. Questo è stato il miglior weekend nella mia carriera in classe regina".

Tutto è iniziato con la pole che è diventata un antipasto per il dominio lungo il tracciato di Portimao. Una gara dominata sin dal primo giro, mantenendo la testa della corsa spingendo laddove nessuno è riuscito a reggere il ritmo di Bagmaia: "Ho spinto tutti i giri perché volevo andarmene via il più possibile. qui è andato tutto per il meglio". L'unico ‘neo' è stata la bandiera rossa per la caduta nei giri finali che ha sostituito quella a scacchi interrompendo la volata finale di Bagnaia: "Ho temuto ci fosse qualcosa di grave quando ho visto la bandiera rossa. Peccato non aver visto quella classica al traguardo, ma adesso siamo pronti a fare ancora meglio per il 2022".

Con un Mondiale oramai alla sua conclusione, l'unica è guardare avanti con ottimismo e fiducia. il binomio Bagnaia-Ducati è quanto mai solido e tutto sta andando nella direzione giusta: "Dall’anno scorso a quest’anno abbiamo fatto un lavoro incredibile. Io mi sono adattato alla moto ma tutti hanno aperto le loro vedute. È un’ottima base per il prossimo anno".