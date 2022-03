MotoGP 2022, gli orari e il programma su TV8 e Sky del GP Indonesia a Mandalika Il GP di Indonesia sulla pista inedita di Mandalika, si corre domenica 20 marzo. Prove libere venerdì 18, qualifiche sabato 19. In diretta l’intero weekend su Sky e in differita (in chiaro) su TV8.

A cura di Alessio Pediglieri

Tutto pronto per la MotoGP al suo secondo appuntamento stagionale che torna sul circuito di Mandalika, in Indonesia, Paese in cui mancava da ben 25 anni, anche se per il Motomondiale sarà la prima gara assoluta sul circuito inedito di Mandalika. Quella che si correrà domenica 20 marzo, sarà la terza edizione del Gran Premio dell'Indonesia e il tutto verrà seguito in diretta su Sky Sport MotoGP HD, mentre TV8 e TV8 HD trasmetteranno la sintesi delle qualifiche e le differite delle gare di tutte e tre le classi: qui tutte le informazioni necessarie per seguire in TV il fine settimana di gara in Indonesia della MotoGP, della Moto2 e della Moto3.

La stagione del Motomondiale 2022 si è aperta in modo strepitoso per i colori italiani con la fantastica tripletta tricolore nelle tre classi che si sono affrontate in Qatar. In MotoGp ha trionfato Enea Bastianini, in Moto 2 ha vinto invece Celestino Vietti e in Moto 3 primo al traguardo è arrivato Andrea Migno. Nella classe regina il pilota romagnolo del Team Gresini ha dato vero spettacolo con la sua Ducati lasciando solamente il secondo posto al sudafricano Brad Binder su Ktm e il terzo allo spagnolo Pol Espargaro su Honda.

Proprio il pilota della Honda è però il primo favorito sul circuito indonesiano: in occasione dei test collettivi del mese scorso, infatti, il più veloce era stato Pol Espargaro che domenica si candida nuovamente ad un ruolo di primo piano. Sarà però molto interessante però vedere come le Ducati GP22 e le Yamaha sapranno reagire ad un avvio stagionale da dimenticare dopo il Qatar. Per la Moto2 e la Moto3 si tratterà invece di un debutto assoluto su questa pista in attesa di capire come si comporteranno i nostri italiani dopo i successi di Celestino Vietti in Moto2 e di Andrea Migno in Moto3.

Leggi anche Enea Bastianini vince il GP Qatar di MotoGP, tripletta italiana a Losail

Come era accaduto per il Qatar, in Italia gli appassionati devono fare i conti con il fuso orario non agevole, visto che le varie sessioni si svolgeranno solamente nella notte italiana. Per venire incontro ai tanti appassionati, però, proprio per questioni di orario e di visibilità la MotoGP scenderà in pista dopo la Moto2 anche nelle giornate di venerdì e sabato. Questo espediente permetterà di poter assistere in diretta sia le qualifiche sia la gara della classe regina in un orario meno proibitivo, dalle ore 8 del mattino.

MotoGP su Sky e DAZN, orari TV della diretta al GP Indonesia a Mandalika

Il GP di Indonesia, seconda prova del Motomondiale 2022 attende i piloti sin dalle prove libere, consuete del venerdì per poi passare alle qualifiche del sabato e alla gara in programma domenica 20 marzo. Per seguire in diretta tutte le fasi sul circuito di Mandalika ci si deve collegare su Sky Sport MotoGP HD (Canale 208 di Sky) per la diretta integrale di tutte le sessioni del weekend. L'intero ‘pacchetto' di corse si potrà vedere anche in live streaming sulle app di SkyGo e DAZN o attraverso il servizio on demand di NOW.

Venerdì 18 marzo: prove libere

Moto3

Libere 1: 2:00-2:40

Libere 2: 6:15-6:55

Libere 1: 2:00-2:40 Libere 2: 6:15-6:55 Moto2

Libere 1: 2:55-3:35

Libere 2: 7:10-7:50

Libere 1: 2:55-3:35 Libere 2: 7:10-7:50 MotoGP

Libere1: 3:50-4:35

Libere2: 8:05-8:50

Sabato 19 marzo: qualifiche

Moto3

Libere 3: 2:00-2:40

Qualifiche: 5:35-5:50

Libere 3: 2:00-2:40 Qualifiche: 5:35-5:50 Moto2

Libere 3: 2:55-3:35

Qualifiche: 6:30-7:10

Libere 3: 2:55-3:35 Qualifiche: 6:30-7:10 MotoGP

Libere 3: 3:50-4:35

Libere 4: 7:25-7:55

Qualifiche: 8:05-8:45

Domenica 20 marzo: gara

Moto3

Warm-Up: 3:00-3:10

Gara: 5:00

Warm-Up: 3:00-3:10 Gara: 5:00 Moto2

Warm-Up: 3:20-3:30

Gara: 6:20

Warm-Up: 3:20-3:30 Gara: 6:20 MotoGP

Warm-Up: 3:40-4:00

Gara: 8:00

Gli orari su TV8 del GP Indonesia di MotoGP in differita: la programmazione in chiaro

La programmazione in chiaro per il GP di Indonesia, secondo appuntamento col Motomondiale 2022, sarà a disposizione su TV8 del Digitale Terrestre ma non in diretta. Sui canali TV8 e TV8 HD si potrà assistere alla differita di qualifiche e delle gare. Ecco di seguito gli appuntamenti in palinsesto

Sabato 19 marzo

Ore 13:00 – Sintesi delle qualifiche

Domenica 20 marzo

Ore 12:15 – Gara in differita della Moto3

Ore 13:30 – Gara in differita della Moto2

Ore 15:15 – Gara in differita MotoGP

Le caratteristiche del circuito di Mandalika

Come già detto, il circuito di Mandalika è una prima assoluta per le tre classi e dunque, l'interesse più grande sarà anche la sfida nella sfida tra tutti i piloti: chi vincerà, determinerà di conseguenza anche il record assoluto della pista. Lungo 4,3 chilometri, il tracciato presenta sei curve verso sinistra e 11 a destra e il rettilineo più lungo di 507 metri. Mandalika diventerà in questo modo il 73° circuito nei 74 anni di storia della MotoGP e l'unico precedente è risale alla Superbike dell’anno scorso, nella prova conclusiva del Mondiale, a fine novembre quando fu inaugurato il tracciato.