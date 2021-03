Si è conclusa la prima sessione di prove libere del GP del Qatar che aprirà il Mondiale 2021 della MotoGP. In queste prime FP1 della stagione a svettare davanti a tutti è l'italiano Franco Morbidelli che con la sua M1 A-Spec del team Petronas nel suo giro migliore ha fermato il cronometro sull'1:54.921 (unico pilota in pista a scendere sotto il muro dell'1'55"). Il vicecampione iridato in carica ha preceduto di 125 millesimi Aleix Espargarò sull'Aprilia del Team Gresini che conferma quanto di buono aveva già fatto vedere nei test invernali. Terzo tempo per la Ducati ufficiale con l'australiano Jack Miller che chiude davanti alle due Yamaha ufficiali di Fabio Quartararo (4°, +0.292) e Maverick Vinales (6°) tra le quali si è piazzato il campione del mondo 2020 Joan Mir con la Suzuki che ha terminato la sua prova con il quinto miglior crono.

Chiude con il nono tempo invece Valentino Rossi alla sua prima apparizione ufficiale con i colori del team Petronas. Il 42enne di Tavullia ha chiuso a circa mezzo secondo dal miglior crono della sessione fatto segnare dal compagno di squadra Franco Morbidelli. Davanti al nove volte iridato infatti si sono posizionati anche Alex Rins con l'altra Suzuki e l'altro alfiere della Ducati ufficiale Pecco Bagnaia. Miguel Oliveira con la Ktm del team Factory chiude la top-10.

Luca Marini vince la prima sfida tra i rookie chiudendo queste FP1 con il 17° crono precedendo di una posizione il compagno di squadra Enea Bastianini e il debuttante spagnolo della Ducati Pramac Jorge Martin (20°). Non comincia nel migliore dei modi questo Mondiale 2021 della MotoGP invece per Danilo Petrucci che al debutto con la sua nuova KTM del Team Tech3 chiude solo 19°. Fa ancora peggio Lorenzo Savadori che con l'altra Aprilia del Team Gresini termina la prima sessione di libere in 21a posizione a più di un secondo e mezzo dal tempo del compagno di squadra Aleix Espargarò.

MotoGP GP Qatar 2021: risultati e tempi delle FP1