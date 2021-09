MotoGP 2021, gli orari TV su TV8, Sky e DAZN del GP Aragon Tutte gli orari del GP di Aragon, 13° gran premio del Mondiale di MotoGP 2021: programma, orari delle sessioni in pista e programmazione TV di Sky, TV8 e DAZN del tredicesimo week end stagionale della classe regina del Motomondiale. Ecco a che ora e dove vedere dal 10 al 12 settembre in diretta, in differita e in streaming prove libere, qualifiche e gara sul circuito del MotorLand di Alcañiz, in Spagna. In gara anche Moto 2 e Moto 3.

A cura di Michele Mazzeo

La MotoGP torna in Spagna per il GP di Aragon, tredicesimo appuntamento stagionale del Motomondiale 2021. La gara del MotorLand di Alcañiz si preannuncia come l'ennesimo duello del Mondiale in corso tra le Yamaha e le Ducati con KTM e Suzuki nel ruolo di outsider. Si arriva al week end spagnolo con Fabio Quartararo nettamente in testa alla classifica piloti con il più immediato inseguitore Joan Mir distante 65 punti. In cerca di riscatto invece Pecco Bagnaia dopo la debacle di Silverstone, così come i plurititolati Marc Marquez e Valentino Rossi. Attesa per il debutto con Aprilia di Maverick Vinales. In gara ci saranno anche Moto2 e Moto3. Ecco il programma e gli orari di diretta TV e live streaming su TV8, Sky e DAZN per seguire il Gran Premio di Aragon di MotoGP.

MotoGP su Sky e DAZN, orari TV della diretta al GP Aragon al MotorLand

Andiamo allora a vedere nel dettaglio il programma del GP di Aragon, 13° round del Motomondiale 2021 di scena al MotorLand con tutti gli orari in cui scenderanno in pista i piloti, dalle prove libere di venerdì 10 settembre alle gare di domenica 12 settembre, tra MotoGP, Moto3 e Moto2. Tutti gli orari e il palinsesto nel dettaglio per non perdersi neanche un attimo del week end spagnolo. L'intero fine settimana di Aragon sarà trasmesso in diretta TV e in live streaming su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) e DAZN. Sarà possibile vedere tutto anche in streaming sulle app di Sky-Go e DAZN.

Venerdì 10 settembre: prove libere

Moto3

Libere 1: 9:00 – 9:40

Libere 2: 13:15 – 13:55

Libere 1: 9:00 – 9:40 Libere 2: 13:15 – 13:55 Moto2

Libere 1: 10:55 – 11:35

Libere 2: 15:10 – 15:50

Libere 1: 10:55 – 11:35 Libere 2: 15:10 – 15:50 MotoGP

Libere 1: 9:55 – 10:40

Libere 2: 14:10 – 14:55

Sabato 11 settembre: qualifiche

Moto3

Libere 3: 9:00 – 9:40

Qualifiche: 12.35 – 13:15

Libere 3: 9:00 – 9:40 Qualifiche: 12.35 – 13:15 Moto2

Libere 3: 10:55 – 11:35

Qualifiche: 15:10 – 15:50

Libere 3: 10:55 – 11:35 Qualifiche: 15:10 – 15:50 MotoGP

Libere 3: 9:55 – 10:40

Libere4: 13:30 – 14:00

Qualifiche: 14:10 – 14:50

Domenica 12 settembre: gara

Moto3

Warm Up: 8:40 – 9:00

Gara: 11:00

Warm Up: 8:40 – 9:00 Gara: 11:00 Moto2

Warm Up: 09:10 – 09:30

Gara: 12:20

Warm Up: 09:10 – 09:30 Gara: 12:20 MotoGP

Warm Up: 9:40 – 10:00

Gran Premio: 14:00

MotoGP, orari TV8 GP Aragon in differita: la programmazione in chiaro

Le qualifiche e le gare del GP di Aragon sul MotorLand di Aragon di tutte e tre le classi del Motomondiale verranno trasmesse in TV anche in differita in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). Ecco gli orari TV e dove vedere prove libere, qualifiche e gara del GP di Aragon di MotoGP su TV8:

Sabato 11 settembre

Ore 18:45 – Sintesi Qualifiche MotoGP (Q1 e Q2) in differita in chiaro su TV8

Ore 18:45 – Sintesi Qualifiche MotoGP (Q1 e Q2) in differita in chiaro su TV8 Domenica 12 settembre

Ore 20:30 – Gran Premio di MotoGP in differita in chiaro su TV8

Le caratteristiche del circuito del MotorLand di Aragon

Ad ospitare il GP di Aragon della MotoGP 2021 sarà il circuito del MotorLand situato ad Alcañiz in Spagna. È un tracciato di 5,1 chilometri, con 10 curve a sinistra, 7 a destra e un rettilineo da 968 metri. Secondo i tecnici Brembo, fornitore degli impianti frenanti di tutti i piloti della MotoGP, il circuito del MotorLand di Aragon è un tracciato altamente impegnativo per i freni: le frenate sono 11 per un totale di 33 secondi al giro. Delle 11 frenate due sono considerate altamente impegnative per i freni mentre 5 sono di media difficoltà e le restanti 4 sono light. La frenata alla curva 16 è quella che comporta il maggior sforzo per i piloti e gli impianti frenanti con le moto che ci arrivano a 339 km/h ed entrano in curva a 138 km/h dopo 4,5 secondi di decelerazione. Per la gara della MotoGP sono previsti 23 giri dopo il via e il totale che raggiungeranno i piloti in pista sarà di 116,8 km.