Doppietta italiana nella gara di Moto3 del GP di Francia. A Le Mans Celestino Vietti dello Sky Racing Team VR46 si impone nella classe di minor cilindrata del Motomondiale davanti al connazionale Tony Arbolino. Terzo lo spagnolo Albert Arenas. Comincia con una doppietta per i colori azzurri la domenica del gran premio francese in attesa delle gare di Moto2 e MotoGP.

Dopo un inizio di marca spagnola con la gran partenza di Arenas e il successivo ritorno in testa di Masia, nel finale sono stati gli italiani i grandi protagonisti con Celestino Vietti che grazie ad un doppio sorpasso ai danni dei due iberici si porta al comando della gara riuscendo a mantenere la posizione fino al traguardo. Grande prova anche per Tony Arbolino che dal prossimo anno farà il salto in Moto2. Il centauro di Garbagnate Milanese scattato dalla settima casella della griglia di partenza si è immediatamente portato a ridosso delle prime posizioni e, nonostante un piccolo errore, è riuscito a risalire fino alla seconda piazza per completare la doppietta italiana sul podio francese.

Beffato dunque Jaume Masia (Honda Leopard) che, dopo essere scattato dalla pole e aver guidato gran parte della gara, si è dovuto accontentare del quarto posto, davanti al compagno di squadra del vincitore della gara Andrea Migno, ad Ayumu Sasaki e Raul Fernandez. Gabriel Rodrigo chiude ottavo davanti all'ex leader del Mondiale Ai Ogura caduto in avvio e risalito poi fino alla nona piazza. Risultato, quello del GP di Francia che, dunque, ha anche stravolto nuovamente la classifica generale. Riaperta infatti la corsa al Mondiale con Celestino Vietti che si porta a -16 dal leader Albert Arenas, mentre Tony Arbolino è ora distante solo 20 punti dalla vetta.