Montezemolo ha vinto 19 Mondiali, ma la Ferrari lo ha rimosso: “Tolte tutte le mie foto a Maranello”

La Ferrari è l'unica scuderia ad aver disputato tutti i campionati del mondo di Formula 1 ed è quella che ha vinto più titoli Mondiali, sia Piloti che Costruttori. Ma i Mondiali vinti sono ricordi del passato (2007 l'ultimo con Raikkonen, 2008 l'ultimo dei Costruttori). Un'enormità. In questi casi ci si getta, di tanto in tanto, nei ricordi e il leitmotiv delle Ferrari vincente è rappresentato da Luca Cordero di Montezemolo, che in questi giorni si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Parole precise, tutt'altro che sottili, che riguardano anche le sue foto, scomparse dal Museo di Maranello.

"La gelosia del passato è una brutta cosa, il passato non si cancella"

A margine della presentazione del documentario: "Luca: Seeing Red", l'ex presidente della Ferrari ha confermato che il suo legame con la proprietà oggi è complicato. Non è stato consentito girare nemmeno una scena a Maranello e nel museo sono state tolte tutte le foto di Montezemolo, che ha commentato così: "Tanti tifosi mi chiedono come sia possibile che dopo 19 titoli vinti con la Ferrari non ci sia nemmeno una mia foto nel museo di Maranello. Come se il passato si potesse cancellare. Lo dico anche nel film: la gelosia del passato è una brutta cosa".

I titoli vinti dalla Ferrari con Montezemolo: non solo i trionfi con Schumacher

Montezemolo è stato in Ferrari in momenti diversi, c'era negli anni '70 quando correva Niki Lauda, era al fianco del Drake, e ci è tornato negli anni '90, quando la situazione era disastrata. Pian piano, con un duro e puntuale lavoro si è ricreato un team quasi imbattibile, che con un po' più di fortuna avrebbe potuto vincere qualche titolo in più. Schumacher ne ha vinti cinque di fila, poi quello di Kimi, a corredo sette titoli Costruttori. Dodici Mondiali in un decennio. Fenomenale. A quelli vanno aggiunti quelli conquistati negli anni '70. Praticamente più della metà dei titoli vinti dalla Rossa sono stati conquistati quando c'era Montezemolo.

E i campionati vinti potevano essere molti di più. Montezemolo lo ricorda amaramente, ma anche con grande orgoglio, perché la storia avrebbe potuto avere un esito differente: "Ho passato dei momenti duri a livello sportivo perché abbiamo perso nove o dieci campionati del mondo all'ultima gara".