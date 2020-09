Jack Miller e Fabio Quartararo hanno vissuto un GP di Catalogna diametralmente opposto. Mentre il francese della Petronas al Montmelò ha ritrovato vittoria e testa della classifica iridata al termine di un fine settimana che lo ha visto sempre protagonista, per l'australiano del team Pramac quello catalano è stato un week end complicato chiuso con un discreto quinto posto finale. Nel precedente GP dell'Emilia Romagna di Misano i due però erano stati protagonisti di un curioso episodio: con la visiera a strappo di Quartararo che venendo risucchiata dalla Ducati di Miller ha di fatto costretto al ritiro l'australiano.

Trattandosi di un caso inusuale, amplificato anche dallo scambio di battute sui social tra i due piloti, il tear-off di Quartararo (che il pilota Pramac a Barcellona ha anche appeso in bella mostra nel suo box) è divenuto molto popolare. Alla luce di ciò Jack Miller ha deciso di utilizzare questo "cimelio" per fare del bene donandolo, autografato da entrambi i piloti, all'organizzazione benefica Two Wheels for Life per metterlo all’asta. Al momento l'offerta più alta è intorno ai due mila euro (questo il link per fare un'offerta), ma sarà possibile alzare la posta per accaparrarsi la visiera a strappo griffata con il numero #20 fino alle 19 di domenica 4 ottobre.

Quella promossa da Jack Miller è soltanto l'ultima delle tante iniziative di Two Wheels for Life. L'ente di beneficenza ufficiale della FIM e della MotoGP da anni organizza infatti eventi di raccolta fondi in tutto il mondo per sostenere diversi programmi volti a rendere accessibile alle comunità rurali dell'Africa l'assistenza sanitaria con sistemi di trasporto affidabili.