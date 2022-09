Miller è un fulmine a Motegi, Binder 2°: regalo a Quartararo, Bagnaia ed Espargaro fanno un disastro Miller domina il GP del Giappone della MotoGP 2022 vincendo con largo margine su Binder e Martin. Bagnaia (caduto all’ultimo giro) e Aleix Espargaro (problemi alla sua Aprilia poco prima della partenza) aiutano Quartararo che guadagna in classifica nonostante tagli il traguardo soltanto all’ottavo posto.

A cura di Michele Mazzeo

A Motegi va in scena la grande rivincita di Jack Miller sulla Ducati. Il pilota australiano che a fine stagione lascerà la casa di Borgo Panigale infatti ha dominato il GP del Giappone della MotoGP 2022 chiudendo con un vantaggio di oltre tre secondi sul più immediato inseguitore, ossia Brad Binder che nel finale ha avuto la meglio di quel Jorge Martin (anche lui a caccia di rivincita con il costruttore italiano che gli ha preferito Bastianini per il passaggio nel team ufficiale dal 2023) che chiude dunque sul gradino più basso del podio davanti ad un Marc Marquez che, dopo esser scattato dalla pole, ha messo in pista una prestazione ottima soprattutto per quel che riguarda la tenuta fisica.

Il leader del Mondiale Fabio Quartararo che, nonostante ha terminato soltanto all'ottavo posto, dopo questa corsa vede ancora più vicino il titolo iridato salendo ora a +18 sul secondo nella graduatoria. GP del Giappone disastroso infatti per i due più immediati inseguitori con Aleix Espargaro costretto a cambiare moto e ripartire dal box Aprilia mentre stava scattando il semaforo verde per il resto del gruppo (un problema non ancora precisato d'elettronica con la sua RS-GP 22 che ha perso improvvisamente potenza) e Pecco Bagnaia che, proprio nel tentativo di attaccare il francese della Yamaha, all'ultimo giro ha commesso un errore (subito ammesso dallo stesso piemontese che si è ironicamente applaudito dopo essersi rialzato da terra) ed è finito nella ghiaia collezionando un pesante zero. Chiude nono invece Enea Bastianini. Migliore degli italiani è invece il fratello di Valentino Rossi, Luca Marini che con la sua Ducati ha chiuso in sesta posizione.

L'ordine d'arrivo del GP del Giappone della MotoGP 2022