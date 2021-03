Rileggere la sigla MSC in occasione dei test di Formula 1 effettuati in Bahrain negli ultimi giorni, ha regalato un brivido. Inevitabilmente il pensiero è andato a Michael Schumacher che veniva identificato da queste tre lettere nelle tabelle per l'identificazione dei tempi. La stessa è stata utilizzata dal figlio del 7 volte campione del mondo, Mick che ha provato la sua Haas in vista del primo Gran Premio stagionale.

Quella alle porte sarà una stagione eccezionale in Formula 1 per Mick Schumacher. Il giovane talento reduce dal successo in Formula 2, è pronto al debutto come pilota titolare nel Circus e per questo ha avuto modo di provare la VF-21, motorizzata Ferrari nei test a Sakhir per il primo Gran Premio stagionale, quello appunto del Bahrain. Alti e bassi per la scuderia statunitense, che ha dovuto fare i conti anche con alcuni problemi tecnici al cambio. Grande soddisfazione comunque per Schumacher junior che scalpita in vista dell'inizio della competizione, come confermato dalle sue dichiarazioni: "Sono pronto e, se fosse per me, andrei a correre domani. Mi sono divertito e non ne avevo mai abbastanza".

E a portare fortuna al giovane pilota ci sarà anche la sigla scelta per il riferimento nella tabella dei tempi. MSC proprio come quella che veniva utilizzata per il papà, quando c'era la necessità di distinguerlo nei rilevamenti in pista dal fratello Ralf, anch'egli in Formula 1. Fa un certo effetto oggi, rileggere MSC, anche per lo stesso Mick che ha dichiarato sull'argomento: "Ho voluto quel MSC, c'è un legame emozionale verso questa sigla. E penso sia bello per tutti osservare i monitor dei tempi e vedere di nuovo apparire MSC, credo ci sia un elemento positivo in tutto ciò"