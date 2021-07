Mick Schumacher a Silverstone con la Jordan del debutto in F1 di papà Michael Il figlio d’arte Mick Schumacher è sceso in pista sul tracciato di Silverstone con la Jordan 191 con cui il papà Michael Schumacher 30 anni prima fece il suo debutto in Formula 1. Momento molto emozionante quello andato in scena sul circuito inglese al quale ha partecipato anche l’amico Sebastian Vettel.

A cura di Michele Mazzeo

Momento molto emozionante quello andato in scena oggi sul circuito di Silverstone. A due giorni dal GP della Gran Bretagna, Mick Schumacher è tornato sulla pista inglese a bordo di una monoposto speciale. Il figlio della leggenda Michael Schumacher ha infatti voluto fare un omaggio al papà girando con la Jordan 191 con cui il Kaiser esordì in Formula 1 nel 1991.

Le foto, pubblicate in rete dalla Haas, hanno subito fatto il giro del web suscitando grande emozione tra i tantissimi tifosi del sette volte campione del mondo ma anche tra le scuderie che hanno vissuto l'epopea di Michael Schumacher sia avendolo in squadra che come avversario. "Questo è speciale" ha scritto su Twitter la Mercedes. "Incredibile" è stato invece il commento dell'Aston Martin alle foto pubblicate sui social dalla Haas e accompagnate da una didascalia molto esplicativa: "Oggi è successo qualcosa di speciale" l'annuncio fatto dalla scuderia statunitense con cui il giovane figlio d'arte sta affrontando questa sua prima stagione nel Circus dopo aver vinto il campionato di Formula 2 nel 2020.

Non è voluto mancare in questo momento così speciale per Mick Schumacher anche il suo grande amico, nonché chioccia in questo suo primo anno in Formula 1, Sebastian Vettel. Il connazionale dell'Aston Martin, quattro volte iridato e allievo di Michael Schumacher, è stato infatti vicino al più giovane collega quando dopo aver indossato tuta e casco si è calato nell'abitacolo della Jordan 191 per poi iniziare a girare sull'iconica pista inglese con la vettura con cui papà Michael Schumacher debuttò in Formula 1 esattamente 30 anni prima.