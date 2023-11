Martin vince la Sprint Race del GP Qatar e infuoca la lotta per il titolo MotoGP: Bagnaia solo 5° Jorge Martin vince la gara Sprint del GP del Qatar della MotoGP 2023 e riduce lo svantaggio in classifica da Pecco Bagnaia che chiude solo 5°: Di Giannantonio e Marini chiudono sul podio.

A cura di Michele Mazzeo

Jorge Martin vince la Sprint Race del GP del Qatar della MotoGP 2023 e si avvicina ulteriormente in classifica al leader del Mondiale Pecco Bagnaia che, avendo chiuso in quinta posizione, mantiene ora solo 7 punti di vantaggio sullo spagnolo del team Pramac. Il madrileno, dopo un duro duello spalla a spalla con il campione del mondo in carica, ha dato vita ad una gran gara e sorpasso dopo sorpasso è riuscito a scalare le posizioni portandosi al comando a metà della mini-gara sul circuito di Losail.

Dietro di lui, alla bandiera a scacchi, chiudono i due italiani protagonisti in queste settimane del mercato piloti: dopo aver provato ad insidiare Martin, chiude difatti al secondo posto Fabio Di Giannantonio (ancora in cerca di una sella per il 2024 dopo il mancato rinnovo con il team Gresini che ha ingaggiato Marc Marquez), mentre in terza posizione finisce Luca Marini (vicinissimo a lasciare la VR46 per passare in Honda) che era scattato dalla pole position.

Rinviato dunque al GP di Valencia, ultimo round della stagione in programma nel prossimo weekend, il verdetto della lotta per il titolo Mondiale tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia dato che, con il successo nella Sprint Race a Losail dello spagnolo e il 5° posto finale del torinese, l'italiano della Ducati non può aritmeticamente conquistare l'alloro nella corsa della domenica del GP del Qatar.

L'ordine d'arrivo della Sprint Race del GP Qatar della MotoGP 2023

Jorge Martin (Ducati Pramac) Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) Luca Marini (Ducati VR46) Alex Marquez (Ducati Gresini) Francesco Bagnaia (Ducati) Maverick Vinales (Aprilia) Brad Binder (KTM) Fabio Quartararo (Yamaha) Augusto Fernandez (KTM GasGas) Johann Zarco (Ducati Pramac) Marc Marquez (Honda) Jack Miller (KTM) Marco Bezzecchi (Ducati VR46) Raul Fernandez (Aprilia RNF) Franco Morbidelli (Yamaha)