Il Mondiale 2021 della MotoGP si è fermato per la pausa estiva, ma con i diversi annunci arrivati negli ultimi giorni (la nascita dei nuovi team Gresini Racing e Aramco VR46 motorizzati da Ducati o l'addio di Vinales alla Yamaha) i riflettori sono già puntati sul campionato 2022. Le trattative sono ancora aperte con alcune selle ancora libere, ma i movimenti di mercato fin qui definiti hanno già coinvolto la maggior parte dei 12 team e dei 24 piloti che dal prossimo anno comporranno la griglia di partenza della classe regina del Motomondiale.

Dovizioso e Vinales ad oggi senza sella per il 2022

Al via nella prossima stagione vedremo infatti sia diversi volti nuovi che arrivano dalla Moto2, che tante vecchie conoscenze della top-class cambiare moto e squadra, ma anche qualche illustre protagonista della MotoGP dell'ultimo decennio restare fuori dallo schieramento (Andrea Dovizioso è ancora senza squadra, così come Maverick Vinales che ha annunciato l'addio alla Yamaha a fine stagione).

Il futuro di Valentino Rossi ‘blocca' il mercato piloti

Molto influirà anche la decisione che Valentino Rossi prenderà sul suo futuro: se il nove volte campione del mondo deciderà di proseguire la sua carriera di pilota sarà lui ad occupare una delle selle attualmente vacanti (non per forza in Petronas con cui è legato solo fino al termine della stagione attualmente in corso); se dovesse invece propendere per il ritiro invece si aprirebbe una chance in più per qualche giovane pilota della Moto2 oppure per far rientrare nel giro qualcuno dei protagonisti della top class attualmente disoccupati.

Sei le moto ancora libere per la MotoGP 2022

Dei dodici team in griglia di partenza infatti soltanto uno, il team VR46, ha ufficialmente entrambe le selle libere (anche se una sarà certamente di Luca Marini). Tre (Aprilia, Yamaha e Petronas) invece le squadre che devono ancora completare la propria line-up avendo confermando soltanto uno dei suoi attuali piloti anche per la prossima stagione, eccezion fatta per il team KTM Tech3 che ha invece già ingaggiato l'attuale leader della Moto2 Remy Gardner senza confermare per ora né Petrucci né Lecuona. Di seguito la griglia di partenza provvisoria dei team nella MotoGP 2022:

Le coppie di piloti dei team della MotoGP 2022